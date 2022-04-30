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NEWSru.co.il :: Экономика30 апреля 2022 г., 07:09

Экономика зоны евро выросла на 0,2%, Франция и Италия на грани стагфляции

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Экономика зоны евро выросла на 0,2%, Франция и Италия на грани стагфляции

Согласно опубликованным в пятницу, 29 апреля, предварительным данным, объемы экономики 19 стран зоны евро выросли в первом квартале на 0,2%, на 0,1% меньше, чем в последнем квартале 2021 года. ВВП Европейского союза вырос на 0,4%.

В частности, ВВП Германии, крупнейшей экономики зоны евро, вырос на 0,2%, ВВП Франции, второй по величине экономике зоны евро, не изменился, а ВВП Италии, третьей по величине экономике зоны евро, снизился на 0,2%. В сочетании с высокой инфляцией экономисты говорят о начале стагфляции во Франции и Италии.

Самые лучшие экономические показатели в Европе – у Португалии (2,6%), Австрии (2,5%) и Латвии (2,1%). Экономика Швеции сократилась на 0,4%.


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