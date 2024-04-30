В Дубае будет возведен крупнейший в мире аэропорт

Власти Объединенных Арабских Эмиратов одобрили строительство Международного аэропорта Аль-Мактум, который придет на смену Дубайскому международному аэропорту. Сметная стоимость работ составляет 128 миллиардов дирхемов – 35 миллиардов долларов США.

Первая очередь, рассчитанная на 150 миллионов пассажиров в год, должна начать прием самолетов через десять лет. Согласно планам, рядом с аэропортом возникнет новый город с населением около миллиона человек

Новый аэропорт сможет ежегодно принимать 260 миллионов пассажиров. В нем будет пять терминалов, которые смогут одновременно обслуживать 400 самолетов, и пять параллельных взлетно-посадочных полос. Территория объекта после вступления в строй всех очередей, составит 70 квадратных километров.