Либерман уверен, что бюджет утвердят: "Голосование за него и за закон о хозяйственном урегулировании будет общим"

Министр финансов Авигдор Либерман провел пресс-конференцию, посвященную предстоящему представлению проекта государственного бюджета на рассмотрение Кнессета. Он выразил уверенность, что в итоге коалиция проголосует за бюджет.

Либерман напомнил, что закон о хозяйственном урегулировании является неотъемлемой частью бюджета, и голосование за них будет общим. "Нельзя голосовать отдельно за бюджет, а отдельно - за поступления в него. Мы должны убедить как общественность, так и депутатов, что бюджет правильный, справедливый", - сказал министр.

Он также рекомендовал не придавать особенного значения спорам накануне принятия бюджета – по его словам, это интегральная часть процесса обсуждения. Либерман признался, что не ожидал от коалиции настолько эффективной работы, напомнив, что 3,5 года до прихода к власти нынешнего кабинета бюджет и реформы вообще не обсуждались.

Большой объем закона о хозяйственном регулировании министр объяснил именно необходимостью проводить реформы. Он отметил, что те или иные реформы вызывают недовольство у разных партий, но в столь идеологически разношерстной коалиции это неизбежно – и потому необходимо принять компромиссный закон как единое целое.

Бюджет на 2021 год составит 432 миллиарда шекелей, а на 2022 год – 452 миллиарда шекелей. "Это самый социально ориентированный бюджет в истории Израиля. Без связи с коронавирусом увеличены ассигнования на здравоохранение, будет начато строительство двух больниц, бюджет министерства соцобеспечения увеличен на 700 миллионов шекелей, в том числе, на борьбу с насилием в семье и обеспечение продовольственной безопасности", - заявил министр.

Отметил он и увеличение на миллиард шекелей ассигнований министерствам просвещения и внутренней безопасности, выделение средств на нужды пенсионеров и инвалидов ЦАХАЛа, возобновление программ социального жилья. При этом он продолжил настаивать на реформе сельского хозяйства.

Министр отметил: хотя многие бизнесы пострадали от коронавирусной инфекции, экономическое положение Израиля улучшается. Он подчеркнул, что поддерживают связь как с индивидуальными предпринимателями, так и с наемными работниками и принимает меры для облегчения их положения.