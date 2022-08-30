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    Экономика

    "Ястребиная" речь Пауэлла ослабила шекель

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    Yonatan Sindel/Flash90

    Причиной произошедшего накануне довольно резкого ослабления курса шекеля по отношению к доллару США стало выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, давшего понять, что его ведомство продолжит проводить агрессивную политику борьбы с инфляцией.

    В пятницу, 26 августа, Пауэлл заявил, что ФРС продолжит осуществлять значительные повышения учетной ставки и будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для борьбы с инфляцией.

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    Это заявление, с одной стороны, остановило ралли на Уолл-Стрит, где рост котировок сменился из падением, а с другой – укрепило курс доллара по отношению к большинству основных валют, включая израильский шекель.

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    Падение котировок на Уолл-Стрит, спровоцировавшее цепную реакцию и на других торговых площадках, вынудили израильских институциональных инвесторов закупать валюту, чтобы скорректировать свои позиции. Это, в свою очередь, повлияло и на соотношение в паре шекель-евро

    В пятницу заявление было сделано уже ближе к окончанию торгов в Израиле, однако даже за это время доллар подорожал с 3,24 шекеля до 3,29 шекеля. В субботу-воскресенье курсы валют в Израиле не публикуются, поэтому в понедельник имел место отсроченный эффект роста до 3,32 шекеля за доллар.

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    Следует отметить, что ситуация на валютном рынке в краткосрочной перспективе продолжит оставаться волатильной, реагируя на темпы повышения учетных ставок различными центробанками мира. Возможны резкие скачки курса шекеля как вверх, так и вниз. Однако в среднесрочной перспективе, по оценкам экспертов, курс шекеля продолжит двигаться в сторону отметки 3-3,1 шекеля за доллар.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 Августа 2022
    Итоги валютных торгов 29 августа 2022 года: курсы доллара и евро резко повысились
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