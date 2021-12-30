Попытка минимизировать ущерб: путаница карантинных мер. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Вакцинация детей младших классов очевидно провалена – только 16% детей в возрасте 5-11 лет получили хотя бы одну прививку, а две дозы получили только 5%. Более 50% заболевших на текущий момент – младше 19 лет. На этом фоне правительство было вынуждено вернуться к модели "светофора" и к переводу детей в классах, в которых более 30% непривитых детей, к удаленному обучению. После того, как было сорвано решение о введении "зеленого стандарта" в торговых центрах, оно было заменено на "фиолетовый стандарт". "Зеленый стандарт" сохранили в расположенных в торговых центрах заведениях общепита. Параллельно промышленно-торговые организации оказывают давление на правительство с целью сократить сроки пребывания в карантине, чтобы не столкнуться опять с дефицитом рабочей силы.

Новое правительство, верное своему принципу минимизации экономического ущерба, старается сдержать пятую волну эпидемии очень осторожными ограничительными мерами и обращением к сознательности населения. Однако едва ли не ежедневно меняющиеся меры только вносят путаницу, а коллективная сознательность любой достаточно крупной группы людей переоценена, тем более в таком расколотом обществе, как израильское.

Рынок труда

Уровень безработицы продолжил снижаться и к концу ноября составил Согласно данным центрального статистического бюро, во второй половине ноября уровень безработицы снизился на 0,5% или на 23,4 тысячи человек по сравнению с данными за первую половину ноября, и составил 4,7% (200,2 тысячи человек).

Средний уровень безработицы в ноябре снизился на 0,5% по сравнению с безработицей за октябрь и составил 5,1%. Это все еще на 1,5% (приблизительно 50 тысяч человек) больше докризисного показателя.

Параллельно количество свободных вакансий продолжило расти как в абсолютных показателях, так и в процентном отношении от общего числа вакансий. В ноябре количество свободных вакансий выросло на 2,5 тысячи до 143,5 тысяч рабочих мест, что составляет 5,03% от общего количества вакансий (рост на 0,04%). Это на 50 тысяч свободных вакансий больше, чем накануне кризиса.

Если говорить о классической ситуации, израильский рынок труда близок к состоянию полной занятости, когда все, кто хочет работать – работает, а группа безработных состоит в основном из тех, кто находится в состоянии смены места работы, не занимающего много времени.

Однако общий уровень участия в рабочей силе все еще заметно ниже докризисного. То есть остается достаточно высокий процент тех, кто выпал из рынка труда (около 60 тысяч человек по оценкам ЦСБ) или же не присоединился к нему в рамках естественного прироста населения.

При этом правительство и частный сектор, вместо того, чтобы заполнять пустующие вакансии за счет привлечения тех, кто не находится на рынке труда или в самой слабой его части (а для этого нужны вложения в переподготовку и обучение, а также повышение зарплат), предпочитают удовлетворять спрос на рабочую силу за счет импорта иностранных рабочих, постоянно расширяя их географию и сферы деятельности.

И еще об одной новости с рынка труда. Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") и банк "Дисконт" подписали новый коллективный трудовой договор, в котором профсоюз впервые пошел на уступку в вопросе о гибкости кадровой политики. В рамках договора штат работников банка будет делиться не на две, а на три категории: к временным работникам и работникам на постоянном контракте (т.н. "квиют") добавится категория стабильных работников. В отличие от временных работников, нанятых по личному контракту и не имеющих права иметь свое трудовое представительство, и от постоянных работников, являющихся наиболее защищенной группой, в которой исключительно сложно делать какие-либо перестановки или увольнять работника, новая категория работников получит промежуточный статус. Они смогут объединяться в рабочий комитет, однако на них не будет распространяться жесткая защита, как на постоянных работников. В частности, их можно будет легче переводить с места на место или увольнять.

Учитывая, что в предстоящем году государству предстоят переговоры с по коллективным трудовым договорам практически во всех секторах, хочется надеяться, что в министерстве финансов учтут и постараются перенять этот прецедент, пусть и имевший место в частном секторе.

Отчет о бедности и сокращение среднего класса

Однако два последних отчета имеет смысл отметить. Во-первых, согласно отчету "Битуах Леуми", в 2020 году благодаря государственной помощи уровень бедности не только не вырос, но даже снизился приблизительно на 1% за счет государственной помощи. По оценке ведомства, в 2021 году, в связи с прекращением автоматической выплаты пособий по безработице, количество бедных снова вырастет, а уровень неравенства, немного снизившийся в 2020 году, вырастет на 3,3%.

Также интересны данные о субъективной бедности, то есть о собственном восприятии. Доля еврейского населения, воспринимающего себя бедным, снизилась за последние три года на 1%, тогда как доля арабского населения, воспринимающего себя бедным, выросла за тот же период на 10%, хотя существенных изменений в объективных показателях бедности за этот период не произошло.

По данным организации "Латет" уровень бедности составляет 22,1%, на 1,1% больше, чем по данным "Битуах Леуми". Однако отчет организации показывает один важный аспект влияния пандемии и спровоцированного ею кризиса на социальное расслоение в Израиле. Согласно отчету, доля семей среднего класса, находящихся на пороге скатывания в бедность, выросла с 14% до пандемии до 23,6% к лету 2021 года. А сам средний класс сократился с 58,3% семей к моменту начала кризиса до 48,3% на момент проведения исследования летом 2021 года. Между тем, именно средний класс является основным плательщиком налогов, как прямых, так и косвенных.