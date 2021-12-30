Попытка минимизировать ущерб: путаница карантинных мер. Экономический обзор за неделю
Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.
Вакцинация детей младших классов очевидно провалена – только 16% детей в возрасте 5-11 лет получили хотя бы одну прививку, а две дозы получили только 5%. Более 50% заболевших на текущий момент – младше 19 лет. На этом фоне правительство было вынуждено вернуться к модели "светофора" и к переводу детей в классах, в которых более 30% непривитых детей, к удаленному обучению. После того, как было сорвано решение о введении "зеленого стандарта" в торговых центрах, оно было заменено на "фиолетовый стандарт". "Зеленый стандарт" сохранили в расположенных в торговых центрах заведениях общепита. Параллельно промышленно-торговые организации оказывают давление на правительство с целью сократить сроки пребывания в карантине, чтобы не столкнуться опять с дефицитом рабочей силы.
Новое правительство, верное своему принципу минимизации экономического ущерба, старается сдержать пятую волну эпидемии очень осторожными ограничительными мерами и обращением к сознательности населения. Однако едва ли не ежедневно меняющиеся меры только вносят путаницу, а коллективная сознательность любой достаточно крупной группы людей переоценена, тем более в таком расколотом обществе, как израильское.
Рынок труда
Уровень безработицы продолжил снижаться и к концу ноября составил Согласно данным центрального статистического бюро, во второй половине ноября уровень безработицы снизился на 0,5% или на 23,4 тысячи человек по сравнению с данными за первую половину ноября, и составил 4,7% (200,2 тысячи человек).
Средний уровень безработицы в ноябре снизился на 0,5% по сравнению с безработицей за октябрь и составил 5,1%. Это все еще на 1,5% (приблизительно 50 тысяч человек) больше докризисного показателя.
Параллельно количество свободных вакансий продолжило расти как в абсолютных показателях, так и в процентном отношении от общего числа вакансий. В ноябре количество свободных вакансий выросло на 2,5 тысячи до 143,5 тысяч рабочих мест, что составляет 5,03% от общего количества вакансий (рост на 0,04%). Это на 50 тысяч свободных вакансий больше, чем накануне кризиса.
Если говорить о классической ситуации, израильский рынок труда близок к состоянию полной занятости, когда все, кто хочет работать – работает, а группа безработных состоит в основном из тех, кто находится в состоянии смены места работы, не занимающего много времени.
Однако общий уровень участия в рабочей силе все еще заметно ниже докризисного. То есть остается достаточно высокий процент тех, кто выпал из рынка труда (около 60 тысяч человек по оценкам ЦСБ) или же не присоединился к нему в рамках естественного прироста населения.
Закон об отмене абсурдного штрафа для получателей пособия по безработице, начавших обучение на курсах переквалификации (прошедший пока только в первом чтении) несомненно нужен, однако он не играет существенной роли. По данным Ведомства национального страхования, в докризисном 2019 году, когда штраф еще существовал, в курсах повышения квалификации участвовали 904 получателя пособия по безработице, в 2020 году (штраф был отменен в середине года) – 380, в 2021 году, без штрафа и без данных за декабрь – 852, в том числе в ноябре – 29 человек. По всем программам министерства экономики в 2021 году курсы переквалификации прошли около 12 тысяч человек, то есть подавляющее большинство училось, не получая пособие по безработице. Даже если часть из них получали пособие по прожиточному минимуму, все равно это означает, что учеба доступна в первую очередь тем, кто имеет определенный уровень финансовой поддержки и возможность несколько месяцев прожить без дохода.
При этом правительство и частный сектор, вместо того, чтобы заполнять пустующие вакансии за счет привлечения тех, кто не находится на рынке труда или в самой слабой его части (а для этого нужны вложения в переподготовку и обучение, а также повышение зарплат), предпочитают удовлетворять спрос на рабочую силу за счет импорта иностранных рабочих, постоянно расширяя их географию и сферы деятельности.
И еще об одной новости с рынка труда. Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") и банк "Дисконт" подписали новый коллективный трудовой договор, в котором профсоюз впервые пошел на уступку в вопросе о гибкости кадровой политики. В рамках договора штат работников банка будет делиться не на две, а на три категории: к временным работникам и работникам на постоянном контракте (т.н. "квиют") добавится категория стабильных работников. В отличие от временных работников, нанятых по личному контракту и не имеющих права иметь свое трудовое представительство, и от постоянных работников, являющихся наиболее защищенной группой, в которой исключительно сложно делать какие-либо перестановки или увольнять работника, новая категория работников получит промежуточный статус. Они смогут объединяться в рабочий комитет, однако на них не будет распространяться жесткая защита, как на постоянных работников. В частности, их можно будет легче переводить с места на место или увольнять.
Учитывая, что в предстоящем году государству предстоят переговоры с по коллективным трудовым договорам практически во всех секторах, хочется надеяться, что в министерстве финансов учтут и постараются перенять этот прецедент, пусть и имевший место в частном секторе.
Отчет о бедности и сокращение среднего класса
Я как правило скептично отношусь к отчетам о бедности, как государственным, публикуемым Ведомством национального страхования, так и общественным, публикуемым организацией "Латет". Эти отчеты основаны исключительно на оценке доходов, без учета льгот, наличия собственной недвижимости, а также принадлежности к той или иной группе населения. Также статистика бедности не учитывает, что в стране есть две крупные группы, у которых культура потребления и отношение к труду, богатству и бедности крайним образом отличается от большинства.
Однако два последних отчета имеет смысл отметить. Во-первых, согласно отчету "Битуах Леуми", в 2020 году благодаря государственной помощи уровень бедности не только не вырос, но даже снизился приблизительно на 1% за счет государственной помощи. По оценке ведомства, в 2021 году, в связи с прекращением автоматической выплаты пособий по безработице, количество бедных снова вырастет, а уровень неравенства, немного снизившийся в 2020 году, вырастет на 3,3%.
Также интересны данные о субъективной бедности, то есть о собственном восприятии. Доля еврейского населения, воспринимающего себя бедным, снизилась за последние три года на 1%, тогда как доля арабского населения, воспринимающего себя бедным, выросла за тот же период на 10%, хотя существенных изменений в объективных показателях бедности за этот период не произошло.
По данным организации "Латет" уровень бедности составляет 22,1%, на 1,1% больше, чем по данным "Битуах Леуми". Однако отчет организации показывает один важный аспект влияния пандемии и спровоцированного ею кризиса на социальное расслоение в Израиле. Согласно отчету, доля семей среднего класса, находящихся на пороге скатывания в бедность, выросла с 14% до пандемии до 23,6% к лету 2021 года. А сам средний класс сократился с 58,3% семей к моменту начала кризиса до 48,3% на момент проведения исследования летом 2021 года. Между тем, именно средний класс является основным плательщиком налогов, как прямых, так и косвенных.
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