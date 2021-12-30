Ассоциация торговых сетей и ресторанов требует отменить "зеленый сертификат" и угрожает забастовкой

В четверг, 30 декабря, состоялось экстренное заседание Ассоциации торговых сетей, магазинов модной одежды и ресторанов, посвященное ситуации, сложившейся после введения "зеленого стандарта".

Глава ассоциации Шахар Турджеман призвал правительство отменить "зеленый стандарт", из-за которого у магазинов и заведений общепита снизилась выручка.

"Мы говорили правительство, что "зеленый сертификат" не поможет снизить заболеваемость. И мы оказались правы. При этом выручка сократилась на 30 процентов. Мы предупреждали, что никто не побежит делать прививку, так и произошло. Два часа назад минздрав позвонил в торговые центры и попросил закрыть прививочные пункты на их территории", - заявил Турджеман.

Участники совещания назвали "зеленый сертификат" фикцией, а также указывали, что все, что делает в данный момент правительство, противоречит тому, о чем говорил Беннет до того, как стал главой правительства.

Участники совещания объявили: если в ближайший вторник "зеленый стандарт" не будет отменен, ассоциация начнет забастовку.