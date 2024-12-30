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Экономика

ЦАХАЛ и минфин согласовали отмену сокращения зарплат сверхсрочников

ЦАХАЛ
Госсектор
время публикации: 30 декабря 2024 г., 17:15 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 17:15
ЦАХАЛ и минфин согласовали отмену сокращения зарплат сверхсрочников
Michael Giladi/Flash90

Армия обороны Израиля и министерство финансов подписали новое соглашение об оплате службы сверхсрочников ("аншей кева"), в соответствии с которым запланированное сокращение их зарплат с будущего года до 2027 года на 2,8% будет отменено.

К остальным работникам государственного сектора это сокращение зарплат будет применено: речь идет о плановом сокращении зарплат госслужащих в рамках компенсирования военных расходов государства.

Было также принято решение, что зарплаты военнослужащих-сверхсрочников будут поэтапно повышаться в течение последующих двух лет. Размер повышения зависит от званий и должностей, речь идет о повышении до 9% в течение двух следующих лет.

Это повышение дополняет повышение зарплат на один процент в рамках предыдущего соглашения с Гистадрутом, которое вступит в силу в апреле 2027 года.

В ЦАХАЛе подчеркивают необходимость дополнительных экономических стимулов для военнослужащих-контрактников в свете увольнений, происходящих в настоящее время в армии среди офицеров и прапорщиков.

Экономика
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