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    Экономика

    БАГАЦ не стал откладывать вступление в силу тарифной реформы в общественном транспорте

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    БАГАЦ не стал откладывать вступление в силу тарифной реформы в общественном транспорте
    Photo by Olivier Fitoussi/Flash90

    Судьи Высшего суда справедливости Давид Минц, Алекс Штайн и Йехиэль Кашер отклонили просьбу муниципалитетов Бейтар-Илита, Кирьят-Шмоны, Димоны, Цфата, Бейт-Шеана и Карней Шомрон, а также депутата Кнессета Михаэля Битона и нескольких других истцов издать временный указ о замораживании тарифной реформы в общественном транспорте.

    Вместе с тем, они потребовали от государства ответов касательно процедуральных нарушений в процессе подготовки реформы.

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    Таким образом, тарифная реформа вступит в силу в понедельник, 1 августа.

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    В рамках реформы будут действовать следующие тарифы:

    В радиусе 15 км: одиночный билет на автобус – 5,5 шекелей, на поезд – 9 шекелей, суточный билет на автобус 12,5 шекелей, на автобус+поезд – 18 шекелей, проездной на автобус – 225 шекелей, на автобус+поезд – 225 шекелей.
    В радиусе 15-40 км: одиночный билет на автобус – 12 шекелей, на поезд – 18 шекелей, суточный билет на автобус 24 шекеля, на автобус+поезд – 28 шекелей, проездной на автобус – 225 шекелей, на автобус+поезд – 225 шекелей.
    В радиусе 40-75 км: одиночный билет на автобус – 16 шекелей, на поезд – 24 шекеля, суточный билет на автобус - 32 шекеля, на автобус+поезд – 37 шекелей, проездной на автобус – 225 шекелей, на автобус+поезд – 410 шекелей.
    В радиусе 75-120 км: одиночный билет на автобус – 16 шекелей, на поезд – 27 шекелей, суточный билет на автобус - 32 шекеля, на автобус+поезд – 42 шекеля, проездной на автобус – 225 шекелей, на автобус+поезд – 610 шекелей.
    В радиусе 120-225 км: одиночный билет на автобус – 27 шекелей, на поезд – 48 шекелей, суточный билет на автобус - 54 шекеля, на автобус+поезд – 74 шекеля, проездной на автобус – 225 шекелей, на автобус+поезд – 610 шекелей.
    В радиусе свыше 225 км: одиночный билет на автобус – 68,5 шекелей, суточный билет на автобус - 74 шекеля, проездной на автобус – 610 шекелей, на автобус+поезд – 610 шекелей.
    Для жителей периферийных районов (вне Гуш-Дана, Центрального, Иерусалимского и Хайфского округов) будет доступен региональный проездной для поездок в радиусе 40 километров стоимостью 99 шекелей в месяц.

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    Все категории лиц, получающие скидки, продолжат их получать. Пожилые люди в возрасте 75 лет и старше освобождены от оплаты, однако по-прежнему должны будут прикладывать проездную карточку к считывающему устройству.

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    Размер скидки для людей с ограниченными возможностями и для получающих пособие от Ведомства национального страхования вырастет с 33% до 50%, однако предоставляется скидка только на одиночные поездки, а не на проездной.

    В рамках реформы отменена скидка в 20% при зачислении средств на карту "Рав-Кав". Также отменены исторические низкие тарифы на проезд в отдельных городах, включая те, чьи муниципалитеты пытаются остановить реформу через суд.

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    Следует отметить, что при оплате проезда с помощью сотового приложения Moovit, Cello, Pango или "Рав-пасс", расчет наиболее выгодного тарифа осуществляется автоматически в конце месяца. Тем, кто пользуется проездной картой "Рав-Кав", выгодность суточных и месячных проездных следует рассчитывать самостоятельно.

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    Автобусные билеты включают в себя проезд на трамвае, "Метронит", "Кармелит" и хайфской канатной дороге.

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