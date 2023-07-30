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    Экономика

    Нетаниягу объявил о трех "революционных целях" в экономике, не упомянув раскол в обществе из-за юридической реформы

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    Нетаниягу объявил о трех
    AP Photo/Ohad Zwigenberg, Pool

    Выступая на воскресном заседании правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу подвел итоги завершающейся летней сессии Кнессета, заявив о продвижении трех "революционных" целей – снижение стоимости жизни, реформу транспорта, стимулирование инвестиций в высокие технологии.

    "Мы положим конец абсурдной ситуации, когда израильские граждане платят больше, чем европейские граждане за те же продукты – только из-за ненужной бюрократии", – заявил Нетаниягу. По его словам, для достижения этой цели правительство намерено дать возможность выйти на рынок новым и более дешевым брендам и продуктам, которые поступят в израильские супермаркеты из Европы. "Рынок будет расширяться, конкуренция будет расти, а цены падать", – сказал премьер-министр.

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    Для снижения стоимости жизни планируется после летних каникул утвердить в окончательном чтении закон "Об отмене статуса монопольного импортера", сказал Нетаниягу, персонально поблагодарив за работу в этом направлении министра экономики Нира Барката и министра финансов Бецалеля Смотрича.

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    Далее Нетаниягу заявил о "второй революции" – в сфере транспорта. В этом контексте он упомянул план запуска скоростного поезда от Кирьят-Шмоны в Эйлат – "Единый Израиль", а также другие проекты, направленные на развитие железнодорожного транспорта, строительство дорог, развязок, мостов. Персональная благодарность была выражена бывшему и нынешнему министрам транспорта от "Ликуда" – Исраэлю Кацу и Мири Регев.

    "Третьей революцией" глава правительства назвал утвержденный 25 июля закон о стимулировании капитальных инвестиций в высокотехнологичную промышленность, известный также как "Закон о хайтек-ангелах". Закон предусматривает предоставление налоговых льгот так называемым "хайтек-ангелам" – частным инвесторам, вкладывающим средства в молодые стартапы. При этом этом не упомянул о том, что данный закон был проведен при поддержке коалиции и оппозиции, со стороны которой его продвигала бывшая министр науки Орит Фаркаш а-Коэн. Но Нетаниягу поблагодарил персонально только министра науки и инноваций Офира Акуниса и председателя финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни.

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    Далее Биньямин Нетаниягу перечислил законы, которые планируется принять в ходе осенней сессии Кнессета: закон о борьбе с организованной преступностью (продвигаемый министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром), закон "о защите беспомощных" – маленьких детей, стариков и инвалидов (продвигается депутатом Офиром Кацем), закон о защите прав военнослужащих ЦАХАЛа, получивших ранения и психические травмы (продвигается министром обороны Йоавом Галантом), закон об электронных браслетах (Нетаниягу поблагодарил за его продвижение министров Итамара Бен-Гвира и Май Голан).

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    Говорил премьер-министр и про искусственный интеллект. При этом не было упомянуто о том, что продвижение правительством юридической реформы привело к расколу в израильском обществе, который несет риски не только внутриполитические, но также в обеспечении безопасности государства и в экономике.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 Июля 2023
    Закон о "хайтек-ангелах" утвержден в итоговом чтении
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 Июля 2023
    Состоялось четвертое заседание комиссии по борьбе с дороговизной жизни
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