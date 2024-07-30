Жителям новых домов в старых кварталах Иерусалима повысят "арнону" на 60%

Жители приблизительно 12000 тысяч квартир в старых кварталах Иерусалима получили на этой неделе извещения, что размер муниципального налога, который они должны будут платить, вырастет в пределах от 20% до 60%.

В столице имеются три тарифа муниципального налога в зависимости от социо-экономического статуса и инфраструктурного состояния квартала.

Мэрия Иерусалима приняла решение перевести новые жилищные комплексы в старых кварталах, платящих по более низким тарифам, на самый высокий тариф, сообщает The Marker.

Речь идет о комплексах, построенных в 2020 году и позднее, в том числе – в рамках проектов "Расселение-Застройка".

Следует отметить, что решение мэрии все еще нуждается в утверждении министерством внутренних дел.