Новым репатриантам дали налоговую скидку на дорогое первое жилье, отменив льготу на вторую квартиру

Финансовая комиссия Кнессета утвердила постановление, изменяющее формат налоговой льготы для новых репатриантов при покупке жилья.

До сих пор репатриант платил 0,5% налога на нижней налоговой ступени (около 2 миллионов шекелей) и 5% на всех последующих ступенях вне зависимости от того, идет или речь о единственной квартире или о недвижимости для инвестиции. Для репатриантов, покупавших единственную квартиру стоимостью до потолка третьей налоговой ступени (около 6 млн шекелей) эта льгота не имела смысла.

В новом формате льгота предусматривает 0% налога до потолка первой налоговой ступени, и 0,5% налога до потолка третьей налоговой ступени (около 6 миллионов шекелей). С четвертой налоговой ступени и выше оплата налога идет по обычной ставке. При покупке жилья стоимостью выше 20 миллионов шекелей льгота отменяется. При этом важно подчеркнуть, что льгота теперь предоставляется на единственное жилье.

Репатрианты, уже находящиеся в Израиле, смогут выбрать, по какому формату льготы платить налог, но выбрав один раз, не смогут изменить свой выбор в дальнейшем. Репатрианты, которые прибудут в страну после вступления новых постановлений в силу, смогут получать льготу только по новому формату.