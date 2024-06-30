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Экономика

Смотрич продлил разрешение на сотрудничество израильских и палестинских банков

время публикации: 30 июня 2024 г., 11:19 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 11:27
Смотрич продлил разрешение на сотрудничество израильских и палестинских банков
Chaim Goldberg/Flash90

Как сообщает агентство Reuters, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич продлил разрешение на сотрудничество израильской банковской системы с палестинскими банками, расположенными на Западном берегу реки Иордан.

Действие разрешения истекало ближайшей ночью. Оно позволяет израильским банкам производить шекелевые выплаты, когда речь идет о трансакциях с палестинской финансовой системой, в частности, переводить средства на выплату зарплат.

Израильский шекель – основная денежная единица, используемая на палестинских территориях. По официальным данным, в 2023 году в банках ПА было обменяно около 53 миллиардов шекелей.

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