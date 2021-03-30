19 банковских работников украли у работодателей и клиентов 4,6 млн шекелей

Отдел инспекции банков в Банке Израиля сообщил, что в 2020 году были зафиксированы 19 случаев хищения на сумму, превышающую 15 тысяч шекелей, осуществленного банковскими работниками.

Общая сумма хищений составила 4,6 миллиона шекелей.

Для сравнения, в 2019 году были зафиксированы 15 случаев мошенничества на общую сумму 10,6 миллиона шекелей. В общей сложности за последние десять лет был зафиксирован 141 случай мошенничества на общую сумму около 50 миллионов шекелей.

В девяти случаях хищение осуществлялось со счетов клиентов, ущерб которым составил 2 миллиона шекелей. Во всех случаях банки компенсировали клиентам прямой ущерб.

Из 34 случаев мошенничества за два года, в 14 случаях дело было передано в полицию, а в 18 случаях завершилось отстранением или увольнением сотрудника.