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NEWSru.co.il :: Экономика30 марта 2021 г., 07:21

19 банковских работников украли у работодателей и клиентов 4,6 млн шекелей

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19 банковских работников украли у работодателей и клиентов 4,6 млн шекелей

Отдел инспекции банков в Банке Израиля сообщил, что в 2020 году были зафиксированы 19 случаев хищения на сумму, превышающую 15 тысяч шекелей, осуществленного банковскими работниками.

Общая сумма хищений составила 4,6 миллиона шекелей.

Для сравнения, в 2019 году были зафиксированы 15 случаев мошенничества на общую сумму 10,6 миллиона шекелей. В общей сложности за последние десять лет был зафиксирован 141 случай мошенничества на общую сумму около 50 миллионов шекелей.

В девяти случаях хищение осуществлялось со счетов клиентов, ущерб которым составил 2 миллиона шекелей. Во всех случаях банки компенсировали клиентам прямой ущерб.


Из 34 случаев мошенничества за два года, в 14 случаях дело было передано в полицию, а в 18 случаях завершилось отстранением или увольнением сотрудника.

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