Банк Израиля приказал банкам общаться с клиентами на понятном языке и обслуживать не назначивших очередь

Инспектор банков в Банке Израиля опубликовал окончательную версию нового пакета постановлений по предоставлению качественных услуг клиентам банковской системы.

Среди прочего, от банков будет требоваться предоставление клиентам информации и разъяснений на простом и ясном языке. В частности, существенная информация должна выделяться отдельно и представляться простым языком, без ненужного использования специализированной юридической и профессиональной лексики и без необходимости разыскивать ее среди больших объемов информации мелким шрифтом.

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Также будет запрещено отказывать в обслуживании клиентам, явившимся в отделение без заказа очереди (это постановление вступит в силу немедленно)

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Банки должны обеспечить возможность своим сотрудникам, работающим с обращениями клиентов, видеть предыдущие обращения клиентов по той же тематике.

Банки должны будут подготовить многолетний план расширения спектра услуг, предоставляемых посредством удаленного обслуживания.

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Банки должны будут сформулировать и опубликовать Соглашение о гарантированном уровне обслуживания.