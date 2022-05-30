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    Экономика

    Карин Эльхарар отменила мораторий на поиск газа в Израиле "чтобы помочь Европе"

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    Карин Эльхарар отменила мораторий на поиск газа в Израиле
    Yonatan Sindel/Flash90

    Министр энергетики Карин Эльхарар, в конце 2021 года объявившая о введении годичного моратория на поиск газа в эксклюзивных экономических водах Израиля в Средиземном море, сообщила о его досрочном прекращении.

    Введение моратория было мотивировано намерением министра продвигать "зеленую энергетику", не основанную на добываемых энергоресурсах. Резкую смену курса Эльхарар объяснила кризисной ситуацией на глобальном рынке энергоносителей.

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    "Израиль намерен оказать помощь Европе в ее стремлении диверсифицировать источники энергии. Глобальный энергетический кризис является шансом для Израиля обеспечить экспорт газа в Европу", - заявила министр, сообщив также о необходимости обеспечить энергетическую безопасность Израиля.

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    В ближайшее время будут опубликованы новые тендеры на поиск газа в израильских водах.

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