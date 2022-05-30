Карин Эльхарар отменила мораторий на поиск газа в Израиле "чтобы помочь Европе"
Министр энергетики Карин Эльхарар, в конце 2021 года объявившая о введении годичного моратория на поиск газа в эксклюзивных экономических водах Израиля в Средиземном море, сообщила о его досрочном прекращении.
Введение моратория было мотивировано намерением министра продвигать "зеленую энергетику", не основанную на добываемых энергоресурсах. Резкую смену курса Эльхарар объяснила кризисной ситуацией на глобальном рынке энергоносителей.
"Израиль намерен оказать помощь Европе в ее стремлении диверсифицировать источники энергии. Глобальный энергетический кризис является шансом для Израиля обеспечить экспорт газа в Европу", - заявила министр, сообщив также о необходимости обеспечить энергетическую безопасность Израиля.
В ближайшее время будут опубликованы новые тендеры на поиск газа в израильских водах.