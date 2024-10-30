В ночь на 1 ноября подорожает бензин

В ночь на пятницу, 1 ноября, стоимость литра бензина с октановым числом 95 повысится на четыре агоры и составит 7,20 шекеля за литр при самообслуживании. Стоимость обслуживания не изменится и составит 24 агоры за литр.

В Эйлате бензин также подорожает на четыре агоры и его цена составит 6,16 шекеля за литр при самообслуживании. И в этом городе стоимость обслуживания останется без изменений, составив 20 агорот.