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Экономика

В ночь на 1 ноября подорожает бензин

время публикации: 30 октября 2024 г., 15:54 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 15:54
В ночь на 1 ноября подорожает бензин
Kobi Gideon / Flash90

В ночь на пятницу, 1 ноября, стоимость литра бензина с октановым числом 95 повысится на четыре агоры и составит 7,20 шекеля за литр при самообслуживании. Стоимость обслуживания не изменится и составит 24 агоры за литр.

В Эйлате бензин также подорожает на четыре агоры и его цена составит 6,16 шекеля за литр при самообслуживании. И в этом городе стоимость обслуживания останется без изменений, составив 20 агорот.

Экономика
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