adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
22 - 31°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
27 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.543 ₪ 3.486 ₪
Иерусалим:
22 - 31°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
27 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Экономика

    В Великобритании выпущена первая монета царствования Карла III

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    В Великобритании выпущена первая монета царствования Карла III
    AP Photo/Alastair Grant     Также начнется выпуск первой памятной монеты нового царствования номиналом 5 фунтов стерлингов. Монета посвящена покойной королеве
    AP Photo/Ashley Chan     В Великобритании выпущена первая монета царствования Карла III
    AP Photo/Alastair Grant     ВСЕ ФОТО

    Королевский монетный двор Великобритании представил первые монеты с портретом и легендой нового короля Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III (Чарльза III).

    Монеты номиналом 50 пенсов с портретом короля руки скульптора Мартина Дженнингса поступят в обращение уже в декабре 2022 года и будут обращаться наравне с монетами покойной королевы Елизаветы II.

    На лицевой стороне – портрет короля и легенда Charles II D G REX F D (Карл III, Божьей милостью король, защитник веры) и номинал 50 пенсов. Королевский монетный двор остался верен традиции и Карл III смотрит с монеты влево, как и его дед, сохраняя чередование направлений портрета на английских монетах, начавшееся во времена королевы Анны.

    adv_11 m_ar_1

    На оборотной стороне расположенная в центре монеты корона обрамлена гербами Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии, которые разделены национальными растениями – чертополохом (Шотландия), трилистником (Ирландия), розой (Англия) и луком-пореем (Уэльс). Этот дизайн использовался на памятной кроне 1953 года, посвященной коронации Елизаветы II.

    Также начнется выпуск первой памятной монеты нового царствования номиналом 5 фунтов стерлингов. Монета посвящена покойной королеве.

    Следует отметить, что, помимо собственно британских монет, с портретом британского монарха будут выпускаться монеты Австралии, Канады и Новой Зеландии, а также различных британских территорий – островов Гернси, Джерси, Олдерни, Мэн, Британских Виргинских островов, островов Святой Елены и Вознесения, Бермудских островов, Британской антарктической территории, Британских территорий в Индийском океане, Каймановых островов, островов Кука, монетарного союза Восточно-Карибских государств (Ангилья, Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Монсеррат, Сент-Китс и Невис, Cент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины), Фолклендских островов, Ниуэ, островов Питкерн, Соломоновых островов, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов, Токелау, острова Тристан да Кунья, островов Теркс и Кайкос, Тувалу.

    adv_12 m_ar_2

    adv_13 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_14 ar_middle_wwh
    adv_15 ar_middle_yandex
    adv_16 ar_middle_mobile_yandex
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    14:15 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 219-й день войны
    13:34 В Сирии зафиксирована вспышка холеры, десятки умерших
    12:53 Украинские СМИ сообщают об оперативном окружении российской группировки в районе Лимана
    12:23 Коронавирус в Израиле: более 7700 зараженных, менее 300 пациентов с диагнозом COVID-19 в больницах
    11:13 Чемпионат Европы по волейболу перенесен из Украины в Израиль
    10:12 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны девять подозреваемых в терроре
    09:46 Ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье, десятки погибших
    09:36 СМИ: в результате украинского обстрела в Херсоне убит замглавы оккупационной администрации
    adv_19 ar_right_2
    adv_20 ar_right_3
    adv_21 ar_right_4
    adv_22 ar_right_5