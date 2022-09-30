В Великобритании выпущена первая монета царствования Карла III

Королевский монетный двор Великобритании представил первые монеты с портретом и легендой нового короля Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III (Чарльза III).

Монеты номиналом 50 пенсов с портретом короля руки скульптора Мартина Дженнингса поступят в обращение уже в декабре 2022 года и будут обращаться наравне с монетами покойной королевы Елизаветы II.

На лицевой стороне – портрет короля и легенда Charles II D G REX F D (Карл III, Божьей милостью король, защитник веры) и номинал 50 пенсов. Королевский монетный двор остался верен традиции и Карл III смотрит с монеты влево, как и его дед, сохраняя чередование направлений портрета на английских монетах, начавшееся во времена королевы Анны.

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На оборотной стороне расположенная в центре монеты корона обрамлена гербами Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии, которые разделены национальными растениями – чертополохом (Шотландия), трилистником (Ирландия), розой (Англия) и луком-пореем (Уэльс). Этот дизайн использовался на памятной кроне 1953 года, посвященной коронации Елизаветы II.

Также начнется выпуск первой памятной монеты нового царствования номиналом 5 фунтов стерлингов. Монета посвящена покойной королеве.

Следует отметить, что, помимо собственно британских монет, с портретом британского монарха будут выпускаться монеты Австралии, Канады и Новой Зеландии, а также различных британских территорий – островов Гернси, Джерси, Олдерни, Мэн, Британских Виргинских островов, островов Святой Елены и Вознесения, Бермудских островов, Британской антарктической территории, Британских территорий в Индийском океане, Каймановых островов, островов Кука, монетарного союза Восточно-Карибских государств (Ангилья, Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Монсеррат, Сент-Китс и Невис, Cент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины), Фолклендских островов, Ниуэ, островов Питкерн, Соломоновых островов, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов, Токелау, острова Тристан да Кунья, островов Теркс и Кайкос, Тувалу.