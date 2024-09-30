Минфин разместил гособлигации на 3,8 млрд шекелей на местном рынке

Министерство финансов Израиля провело эмиссию тех серий государственных шекелевых облигаций на общую сумму 3,85 миллиарда шекелей.

Несмотря на решение агентства Moody's о снижении кредитного рейтинга Израиля на две ступени с сохранением негативного прогноза, спрос на облигации в 3,3 раза превысил предложение.

В эмиссии приняли участие все ведущие маркет-мейкеры, включая JP Morgan, Deutsche Bank, BNP Paribas, Merryl Lynch, Citibank, Barclay's, Goldman Sachs, пятерку израильских банков.