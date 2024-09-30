Минфин разместил гособлигации на 3,8 млрд шекелей на местном рынке
время публикации: 30 сентября 2024 г., 23:07 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 23:07
Министерство финансов Израиля провело эмиссию тех серий государственных шекелевых облигаций на общую сумму 3,85 миллиарда шекелей.
Несмотря на решение агентства Moody's о снижении кредитного рейтинга Израиля на две ступени с сохранением негативного прогноза, спрос на облигации в 3,3 раза превысил предложение.
В эмиссии приняли участие все ведущие маркет-мейкеры, включая JP Morgan, Deutsche Bank, BNP Paribas, Merryl Lynch, Citibank, Barclay's, Goldman Sachs, пятерку израильских банков.