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Экономика

Минфин разместил гособлигации на 3,8 млрд шекелей на местном рынке

время публикации: 30 сентября 2024 г., 23:07 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 23:07
Минфин разместил гособлигации на 3,8 млрд шекелей на местном рынке
Flash90. Фото: Н.Фентон

Министерство финансов Израиля провело эмиссию тех серий государственных шекелевых облигаций на общую сумму 3,85 миллиарда шекелей.

Несмотря на решение агентства Moody's о снижении кредитного рейтинга Израиля на две ступени с сохранением негативного прогноза, спрос на облигации в 3,3 раза превысил предложение.

В эмиссии приняли участие все ведущие маркет-мейкеры, включая JP Morgan, Deutsche Bank, BNP Paribas, Merryl Lynch, Citibank, Barclay's, Goldman Sachs, пятерку израильских банков.

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