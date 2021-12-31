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NEWSru.co.il :: Экономика31 декабря 2021 г., 16:09

Михаль Коэн возглавит антимонопольное управление на постоянной основе

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Михаль Коэн возглавит антимонопольное управление на постоянной основе

Министр экономики Орна Барбивай объявила о назначении на должность директора антимонопольного управления Михаль Коэн, занимавшую эту должность в качестве исполняющей обязанности после ухода в отставку Михаль Гальперин.

На должность претендовали 14 кандидатов, из которых комиссия по назначениям отобрала двоих – Коэн и еще одного высокопоставленного работника управления доктора Орона Рагби.

После встречи с обоими кандидатами Барбивай объявила, что сделала выбор в пользу Коэн.


Михаль Коэн – обладает первой и второй академическими степенями по юриспруденции и экономике, и с 2006 года занимает различные должности в антимонопольном управлении.

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