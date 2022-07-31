adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 29°
Тель-Авив:
24 - 29°
Эйлат:
28 - 39°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.391 ₪ 3.471 ₪
Иерусалим:
20 - 29°
Тель-Авив:
24 - 29°
Эйлат:
28 - 39°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Экономика

    "Гистадрут" призвал к потребительскому бойкоту и обновил "черный список" компаний и брендов

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Yossi Aloni/Flash90

    В воскресенье, 31 июля, Всеизраильская федерация профсоюзов объявила о том, что в "черный список" компаний включена компания "Лейман Шлиссель", импортирующая в страну такие бренды как Mentos, Loacker, HoTpop (попкорн), Pillsbury, Toffifee, Werther's Original, Snyder's of Hanover.

    Председатель "Гистадрута" Арнон Бар-Давид объявил о начале потребительского бойкота против компаний, повышающих цены, на прошлой неделе. В "черный список" были включены сразу три крупнейших импортера: "Шестович", "Дипломат" и Kimberly Clark. Компания "Лейман Шлиссель" заняла в этом списке четвертую срочку.

    adv_11 incontent_1

    Арнон Бар-Давид также призвал членов федерации профсоюзов поддержать бойкот. "Я прошу, когда вы делаете покупки, пожалуйста, убедитесь в том, что эти товары не оказались в вашей корзине. Старайтесь покупать только то, что произведено в Израиле", – посоветовал он.

    adv_12 m_ar_1

    Таким образом в списке бойкотируемых брендов оказались: Colgate, Speed Stick, Meridol, консервы Rio Mare и Star Kist, Palmolive, Barilla, Cafe Landwer, Abercrombie & Fitch, Burberry, Calvin Klein, Revlon, Dolce & Gabbana, Chloe, Roberto Cavalli, Gillette, Pampers, Head & Shoulders, Milka, Lotus, Pantene, Oreo, Jacobs, Pringles, Ariel, Oral-B, Always, Huggies, Lily, Kotex, Molett.

    Пресс-служба "Гистадрута" сообщила, что с 1 августа сотни активистов организации будут проводить разъяснительную кампанию в торговых центрах, а также раздавать листовки на улицах, в которых будет объясняться, как можно сэкономить на покупках.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 Июля 2022
    Торговые сети "Шуферсаль" и "Виктори" сообщили, что будут бороться с ростом цен
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    22:02 Обострение ситуации в Косово, сербский парламентарий заявил о "денацификации Балкан"
    21:05 Портрет русскоязычного избирателя 2022. Новый опрос NEWSru.co.il
    21:04 "Гистадрут" призвал к потребительскому бойкоту и обновил "черный список" компаний и брендов
    20:08 Впервые военным советником президента Израиля назначена женщина
    19:04 Анатолий Чубайс находится в реанимации одной из европейских клиник
    18:26 ХАМАС: во время операции "Страж стен" было взорвано здание, в котором находился пленный израильтянин
    18:03 Торговые сети "Шуферсаль" и "Виктори" сообщили, что будут бороться с ростом цен
    17:34 В порту Бейрута обрушилась часть ангара, в котором два года назад произошел взрыв
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5