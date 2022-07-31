"Гистадрут" призвал к потребительскому бойкоту и обновил "черный список" компаний и брендов

В воскресенье, 31 июля, Всеизраильская федерация профсоюзов объявила о том, что в "черный список" компаний включена компания "Лейман Шлиссель", импортирующая в страну такие бренды как Mentos, Loacker, HoTpop (попкорн), Pillsbury, Toffifee, Werther's Original, Snyder's of Hanover.

Председатель "Гистадрута" Арнон Бар-Давид объявил о начале потребительского бойкота против компаний, повышающих цены, на прошлой неделе. В "черный список" были включены сразу три крупнейших импортера: "Шестович", "Дипломат" и Kimberly Clark. Компания "Лейман Шлиссель" заняла в этом списке четвертую срочку.

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Арнон Бар-Давид также призвал членов федерации профсоюзов поддержать бойкот. "Я прошу, когда вы делаете покупки, пожалуйста, убедитесь в том, что эти товары не оказались в вашей корзине. Старайтесь покупать только то, что произведено в Израиле", – посоветовал он.

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Таким образом в списке бойкотируемых брендов оказались: Colgate, Speed Stick, Meridol, консервы Rio Mare и Star Kist, Palmolive, Barilla, Cafe Landwer, Abercrombie & Fitch, Burberry, Calvin Klein, Revlon, Dolce & Gabbana, Chloe, Roberto Cavalli, Gillette, Pampers, Head & Shoulders, Milka, Lotus, Pantene, Oreo, Jacobs, Pringles, Ariel, Oral-B, Always, Huggies, Lily, Kotex, Molett.

Пресс-служба "Гистадрута" сообщила, что с 1 августа сотни активистов организации будут проводить разъяснительную кампанию в торговых центрах, а также раздавать листовки на улицах, в которых будет объясняться, как можно сэкономить на покупках.