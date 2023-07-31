Концерн "Эльбит" получил крупный заказ на снаряды от минобороны Израиля после передачи американских боеприпасов Украине

Утром в понедельник, 31 июля, стало известно, что генеральный директор министерства обороны генерал-майор Эяль Замир утвердил решение о закупке у концерна "Эльбит Маарахот" артиллерийских боеприпасов для нужд ЦАХАЛа на сумму около 250 млн шекелей. Было объявлено, что производство будет осуществляться на заводах концерна в Йокнеаме, Хайфе и Рамат а-Шароне. Срок поставки – 2024 год. В общей сложности артиллерийским войскам ЦАХАЛа будут поставлены несколько десятков тысяч снарядов калибра 155 мм.

adv_11 incontent_1

В концерне "Эльбит" заявили: "Заказ позволит модернизировать и расширить производственные линии на израильскихх предприятиях".

Издание Ice пишет, что предыстория сделки более интересна, чем сама сделка. В публикации отмечается, что ЦАХАЛ нуждается в восполнении запасов артиллерийских снарядов после того, как США забрали снаряды со своих складов в Израиле, чтобы передать их Украине. Аналогичным образом были изъяты американские снаряды со складов в Южной Корее. Ни Иерусалим, ни Сеул не поставляют оружие Украине, однако Вашингтон имеет полное право распоряжаться американскими снарядами в любой стране мира, где они хранятся.

adv_12 m_ar_1

17 января этого года издание The New York Times со ссылкой на американские и израильские официальные лица сообщало, что министерство обороны США передает Украине американские боеприпасы, прежде всего артиллерийские 155-миллиметровые снаряды, которые хранились на складах в Израиле. Речь шла о запасах, которые хранились на случай чрезвычайных ситуаций.

adv_13 incontent_2

Поскольку запасы артиллерийских снарядов в Соединенных Штатах были истощены, а американские производители оружия еще не были в состоянии успевать за темпами боевых действий на Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным поставщикам снарядов – Южной Корее и Израилю, писала газета New York Times.

Поставки из Израиля осуществлялись с американских складов, созданных еще в 1970-е годы после войны Судного дня, "когда Соединенные Штаты перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил", отмечалось в публикации New York Times. После этого между Вашингтоном и Иерусалимом был подписан меморандум о том, что США и Израиль могут рассчитывать на эти запасы в кризисной ситуации.

adv_14 m_ar_2

Запасы военного резерва (WRSA-I), предназначенные для Израиля и его союзников, контролировались Европейским командованием США. С сентября 2021 года они были под контролем Центрального командования США (Centcom).

adv_15 incontent_3

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса, опубликованному в феврале 2022 года, Израилю было разрешено изымать американские боеприпасы из этого резерва во время войны с "Хизбаллой" летом 2006 года и во время длительной операции "Нерушимая скала" против ХАМАСа в секторе Газы летом 2014 года.

Как отмечало издание New York Times, в 2022 году США и Израиль достигли соглашения о поставке в Украину около 300 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров. К январю 2023 года примерно половина этих боеприпасов была отправлена в Европу, через Польшу. В общей сложности, США отправили или пообещали отправить Украине более миллиона 155-миллиметровых снарядов. Украинская армия использует около 90 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

adv_16 m_ar_3

Чиновники Пентагона говорят, что они должны следить за тем, чтобы в процессе вооружения Украины американские запасы не опускались до опасно низкого уровня. По словам двух высокопоставленных израильских чиновников, Соединенные Штаты пообещали Израилю, что они пополнят запас снарядов, который будет взят с израильских складов, и немедленно отправят боеприпасы в случае серьезной чрезвычайной ситуации.

adv_17 incontent_4

Однако правительство Израиля в значительной степени следует принципу, что еврейское государство в вопросах обеспечения безопасности должно полагаться только на себя.

В феврале 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в интервью французскому телеканалу LCI подтвердил, что США передали украинской армии американские снаряды, хранившиеся на складах в Израиле.