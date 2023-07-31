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    Экономика

    Концерн "Эльбит" получил крупный заказ на снаряды от минобороны Израиля после передачи американских боеприпасов Украине

    время публикации: | последнее обновление:
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    Концерн
    AHMAD GHARABLI /FLASH90

    Утром в понедельник, 31 июля, стало известно, что генеральный директор министерства обороны генерал-майор Эяль Замир утвердил решение о закупке у концерна "Эльбит Маарахот" артиллерийских боеприпасов для нужд ЦАХАЛа на сумму около 250 млн шекелей. Было объявлено, что производство будет осуществляться на заводах концерна в Йокнеаме, Хайфе и Рамат а-Шароне. Срок поставки – 2024 год. В общей сложности артиллерийским войскам ЦАХАЛа будут поставлены несколько десятков тысяч снарядов калибра 155 мм.

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    В концерне "Эльбит" заявили: "Заказ позволит модернизировать и расширить производственные линии на израильскихх предприятиях".

    Издание Ice пишет, что предыстория сделки более интересна, чем сама сделка. В публикации отмечается, что ЦАХАЛ нуждается в восполнении запасов артиллерийских снарядов после того, как США забрали снаряды со своих складов в Израиле, чтобы передать их Украине. Аналогичным образом были изъяты американские снаряды со складов в Южной Корее. Ни Иерусалим, ни Сеул не поставляют оружие Украине, однако Вашингтон имеет полное право распоряжаться американскими снарядами в любой стране мира, где они хранятся.

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    17 января этого года издание The New York Times со ссылкой на американские и израильские официальные лица сообщало, что министерство обороны США передает Украине американские боеприпасы, прежде всего артиллерийские 155-миллиметровые снаряды, которые хранились на складах в Израиле. Речь шла о запасах, которые хранились на случай чрезвычайных ситуаций.

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    Поскольку запасы артиллерийских снарядов в Соединенных Штатах были истощены, а американские производители оружия еще не были в состоянии успевать за темпами боевых действий на Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным поставщикам снарядов – Южной Корее и Израилю, писала газета New York Times.

    Поставки из Израиля осуществлялись с американских складов, созданных еще в 1970-е годы после войны Судного дня, "когда Соединенные Штаты перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил", отмечалось в публикации New York Times. После этого между Вашингтоном и Иерусалимом был подписан меморандум о том, что США и Израиль могут рассчитывать на эти запасы в кризисной ситуации.

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    Запасы военного резерва (WRSA-I), предназначенные для Израиля и его союзников, контролировались Европейским командованием США. С сентября 2021 года они были под контролем Центрального командования США (Centcom).

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    Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса, опубликованному в феврале 2022 года, Израилю было разрешено изымать американские боеприпасы из этого резерва во время войны с "Хизбаллой" летом 2006 года и во время длительной операции "Нерушимая скала" против ХАМАСа в секторе Газы летом 2014 года.

    Как отмечало издание New York Times, в 2022 году США и Израиль достигли соглашения о поставке в Украину около 300 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров. К январю 2023 года примерно половина этих боеприпасов была отправлена в Европу, через Польшу. В общей сложности, США отправили или пообещали отправить Украине более миллиона 155-миллиметровых снарядов. Украинская армия использует около 90 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

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    Чиновники Пентагона говорят, что они должны следить за тем, чтобы в процессе вооружения Украины американские запасы не опускались до опасно низкого уровня. По словам двух высокопоставленных израильских чиновников, Соединенные Штаты пообещали Израилю, что они пополнят запас снарядов, который будет взят с израильских складов, и немедленно отправят боеприпасы в случае серьезной чрезвычайной ситуации.

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    Однако правительство Израиля в значительной степени следует принципу, что еврейское государство в вопросах обеспечения безопасности должно полагаться только на себя.

    В феврале 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в интервью французскому телеканалу LCI подтвердил, что США передали украинской армии американские снаряды, хранившиеся на складах в Израиле.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 Июля 2023
    ЦАХАЛ закупит у "Эльбит Маарахот" артиллерийские снаряды на 250 млн шекелей
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 20 Января 2023
    Подтверждена передача Украине "оборудования и материалов" американских войск из Южной Кореи
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Января 2023
    "Гаарец": правительство Беннета-Лапида не обсуждало с властями РФ поставки в Украину американских боеприпасов, хранившихся в Израиле
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