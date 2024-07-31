Bloomberg: Intel готовит массовое сокращение штата

Корпорация Intel объявит на следующей неделе о массовых увольнениях, которые коснутся нескольких тысяч из 110 тысяч работников корпорации по всему миру, сообщает Bloomberg.

Intel является крупнейшим частным работодателем в Израиле. Штат Intel Israel и его израильских "дочек" – около 14 тысяч человек. В какой степени глобальные увольнения коснутся израильских центров Intel, на данный момент неизвестно.

В 2023 году корпорация сократила 5% штата, однако тогда увольнения почти не коснулись Израиля, поскольку проводились в подразделениях, имевших минимальное представительство в Израиле.

Причина увольнений – ухудшение финансовых показателей корпорации. Согласно прогнозам, второй квартал 2024 года компания закончила с теми же показателями, что и аналогичный период 2023 года.