Завершилось действие программы ТАМА-38 по укреплению зданий от землетрясения

31 июля 2024 года, после нескольких продлений, завершилось действие программы по укреплению зданий на случай землетрясений, известной как ТАМА-38.

В общей сложности за 20 лет программа действовала в 30 городах Израиля, однако оказалась неэффективной в городах, расположенных в зоне повышенной сейсмоопасности, таких как Цфат, Бейт-Шеан, Арад, Кирьят-Шмона.

Следует подчеркнуть, что прекращение действия программы не повлияет на проекты, реализация которых уже была начата. Кроме того, на локальном уровне 18 муниципалитетов, в которых продвигаются альтернативы ТАМА-38, продлили действие программы до 2026 года – Ашдод, Ашкелон, Бейт-Шемеш, Беэр-Шева, Гиватаим, Иерусалим, Кирьят-Бялик, Кфар-Саба, Нагария, Петах-Тиква, Раанана, Рамат-Ган, Рамле, Ришон ле-Цион, Тират а-Кармель, Хадера, Хайфа, Явне.

В последние годы на смену ТАМА-38, действовавшую на уровне отдельных зданий, приходят проекты "Расселение-Застройка", в рамках которых происходит перепланировка жилищных комплексов и целых кварталов, включая в себя укрепление инфраструктуры, а не только добавление жилья.