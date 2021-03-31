Израильские порты не справляются с нагрузкой: на рейдах Ашдода и Хайфы ждут 57 судов

Жители Ашдода и Хайфы могут наблюдать необычное скопление судов на портовых рейдах, значительно отличающееся от обычной картины.

По данным газеты "Глобс", очередь под разгрузку в Ашдодском порту достигла 20 судов, а в Хайфе (включая порты "Маспенот Исраэль" и "Делек") ждут своей очереди не менее 37 судов.

Подобную картину можно иногда наблюдать при забастовках, однако на текущий момент порты работают на полную мощность.

Причиной образования очереди стал рост заказов на поставку сырья израильскими предприятиями и строительными компаниями, старающимися создать запасы в ожидании глобального роста цен и новых инфраструктурных проектов в Израиле. 49 из стоящих в очереди судов загружены именно сырьевыми товарами – железом, цементом, древесиной и т.д.)

В результате порты не справляются с нагрузкой. При этом рабочие комитеты выступают категорически против найма временных работников для ускорения разгрузки, на котором настаивает израильская судоходная палата, пишет журналист "Глобс" Амирам Баркат.

Следует отметить, что если бы не пробка, образовавшаяся в Суэцком канале из-за застрявшего в нем на неделю контейнеровоза Ever Given, очереди на израильских рейдах были бы еще более значительными.