Рост цен на топливо, зигзаги на рынке жилья и пенсионные комиссионные. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Война в Украине и пандемия в Китае остаются главными экономическими событиями последних недель.

Председатель Банка Израиля Амир Ярон признал, что учетная ставка в Израиле может быть повышена быстрее, чем планировалось. В то же время аналитики пришли к выводу, что заявленное Федеральной резервной системой США быстрое повышение учетной ставки (семь раз за год) может оказаться проблематичным для экономики страны, и считают, что в итоге темпы повышения будут замедлены. Эти новости не могли не отразиться на рынке валют, где доллар, еще две недели назад торговавшийся в районе отметки 3,3 шекеля за доллар, снова опустился ниже 3,2 шекеля.

Европа начала проявлять активный интерес к израильскому газу и вооружениям, а цены на бензин достигли восьмилетнего максимума и находятся на пути к рекорду, установленному в далеком 2012 году, когда за литр топлива платили 8,25 шекеля.

Израильские правительства до сих пор не могут достроить несколько километров путей, которые соединят национальную сеть железных дорог с новыми морскими портами Ашдода и Хайфы, но уже третий министр транспорта обсуждает строительство железной дороги в Объединенные Арабские Эмираты. Единственное различие в том, что на этот раз обсуждение осуществляется в Абу-Даби, а не в Иерусалиме.

Революция интернов

1 апреля истечет срок действия указа, разрешающего интернам работать 26-часовые смены, однако новый формат работы и обучения интернов до сих пор не согласован. Министр экономики Орна Барбивай категорически отказывается продлевать действие указа, министр здравоохранения Ницан Горовиц также не настроен сдаваться. С другой стороны, министерство финансов и профсоюз врачей выступают категорически против предложенного Горовицом плана. Более того, специальная комиссия, созданная для разработки плана реформы, не смогла прийти к какому-либо согласию, раскололась на три фракции, после чего прекратила свое существование.

Профсоюзная организация "а-Миршам", представляющая интересы около четверти израильских интернов, отколовшихся от профсоюза врачей, снова угрожает массовым увольнением интернов из больниц. При этом организация требует, чтобы сокращение длительности смен не привело к ухудшению оплаты труда и к увеличению количества смен, выпадающих на выходные. Руководство минздрава утверждает, что минфин не выделил обещанные деньги на дополнительные ставки, которые должны позволить сократить дежурства

Длительность смен интернов давно является больной темой израильской системы здравоохранения. После многих лет разговоров и попыток изменить ситуацию путем эволюции, организация, представляющая около четверти интернов, воспользовалась политической конъюнктурой, чтобы попытаться изменить ее путем революционным. Уже завтра директорам десяти больниц на периферии ("А-Эмек", "Сорока", "Нагария", "Зив", "Пория", "Барзилай", "Йосефталь" и три больницы в Нацерете) придется делать выбор между нарушением закона и периодическим отсутствием врачей на сменах во всех отделениях, кроме хирургических. Если, конечно, не вмешается БАГАЦ, давший министерствам финансов, экономики и здравоохранения и профсоюзу врачей менее суток, чтобы представить свои ответы на иск больничной кассы "Клалит" с требованием отложить вступление реформы в силу и начать обсуждение реформы заново.

Зигзаги на рынке жилья

Банк Израиля опубликовал на этой неделе отчет за 2021 год, в котором, среди прочего, проанализировал причины резкого роста цен на жилье. Себе Банк Израиля выписал индульгенцию, утверждая, что его действия, такие как отмена ограничения на объем ипотеки под переменный процент и сокращение требований к капиталу ипотечных банков, не оказали существенного влияния на рост цен.

При этом центробанк частично снял вину за подорожание с новой прослойки хайтек-миллионеров, образовавшейся в результате двухлетнего бума в израильском секторе высоких технологий. Согласно отчету, этот сегмент покупателей привел к росту цен на жилье только в Тель-Авивском округе. В остальных округах его влияние на цены минимально.

Пенсионные комиссионные

На прошлой неделе израильские суды приняли к рассмотрению сразу два представительских иска против пенсионных фондов и касс, посвященных взиманию ими комиссионных и уведомлению об их изменении.

Важнейшим из них стал иск против пенсионных фондов "Менора Мивтахим", "Мигдаль Макефет", "Клаль", "Харэль" и "Феникс", поданный еще в 2014 году организациями, представляющими интересы пожилых людей. Иск требует обязать пенсионные фонды уведомлять клиентов ДО выхода на пенсию о том, какие комиссионные они будут платить фонду ПОСЛЕ выхода на пенсию. На текущий момент фонды сразу после выхода клиента на пенсию автоматически повышают размер комиссионных до разрешенного максимума без уведомления. Поскольку после выхода на пенсию сменить фонд невозможно, пенсионеры фактически являются "безальтернативными" клиентами и не могут торговаться с фондом по поводу комиссионных.

Принимая иск к рассмотрению, судья Эстер Шатмар постановила, что повышение размера комиссионных при выходе клиента на пенсию соответствует уставам и циркулярам фондов, однако пришла к выводу, что позиция фондов по поводу отсутствия необходимости в уведомлении клиентов до их выхода на пенсию является неубедительной.

Остается лишь пожалеть, что израильской судебной системе требуется столько времени (8 и 5 лет, соответственно), только чтобы принять к рассмотрению столь важные для потребителей иски. Сколько времени потребуется на сам судебный процесс - неизвестно.