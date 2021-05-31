OECD опубликовал оптимистичный прогноз по экономике Израиля

Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала новый прогноз по развитию глобальной экономики в 2021 и 2022 годах, включая новые данные по экономике Израиля.

Согласно прогнозу, в 2021 году темпы роста глобальной экономики составят 5,8%, а развитых стран – 6,3%. Темпы роста экономики Израиля в 2021 году составят 5%. Однако при этом следует помнить, что темпы роста – показатель относительный, сравнивающий текущую ситуацию с прошлогодней. В прошлом году ВВП Израиля сократился на 2,5%, тогда как глобальный ВВП – на 3,5%, а ВВП развитых стран – на 4,8%).

В 2022 году, согласно аналитикам OECD, темпы роста глобальной экономики составят 4,4%, а развитых стран – 3,8%. В Израиле же внутренний валовой продукт вырастет на 4,5%.

В отчете отмечается успешная кампания вакцинации, быстрое снятие ограничений на экономическую деятельность, прогнозируется рост частного потребления на 6,5% в 2021 и 2022 годах. При этом в OECD по-прежнему считают, что уровень инфляции в ближайшие два года не превысит 1% в год.

При этом прогноз обусловлен утверждением государственного бюджета на 2021 год, проведением налогово-бюджетных реформ, поддерживающих экономический рост, и прекращением общенациональных дотаций с их заменой на точечную поддержку нуждающимся в ней секторам.