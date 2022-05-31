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    Экономика

    Отключение банков России от SWIFT. Как это отражается на гражданах Израиля

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    Отключение банков России от SWIFT. Как это отражается на гражданах Израиля
    AP Photo/Martin Meissner

    Страны Евросоюза договорились об отключении российского "Сбербанка" от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT в рамках шестого пакета санкций. Это еще более усложняет процесс получения российских пенсий для многих пожилых израильтян, репатриировавшихся из РФ, а также создает проблемы для новых репатриантов.

    Проживающие в Израиле получатели российской пенсии делятся на три группы:
    1) 17 тысяч человек получали пенсию в шекелях от Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми") в рамках двусторонней конвенции;
    2) 40 тысяч получали денежные переводы от Пенсионного фонда РФ на свои счета в Израиле;
    3) получающие пенсию на счет в одном из российских банков, а затем переводящие деньги в Израиль самостоятельно – путем банковских переводов или наличными (численность оценить невозможно).

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    После вторжения российских войск в Украину (24.02.2022) и введения антироссийских санкций первая категория пенсионеров получила выплаты от "Битуах Леуми" за первый квартал из средств министерства финансов Израиля с тем, чтобы "Битуах Леуми" вернул эти деньги в госказну после получения платежа от Пенсионного фонда РФ. Решение о выплате за второй квартал на данный момент не принято.

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    В апреле 2022 года Пенсионный фонд РФ объявил о прекращении перевода пенсий за границу, уведомив получателей, что они должны открыть пенсионный счет в российском банке, то есть фактически переведя их в третью группу.

    Какой именно процент получателей пенсий в российских банках осуществлял их перевод в Израиль с помощью самостоятельных банковских переводов, неизвестно. Отключением "Сбербанка", крупнейшего розничного банка в России, от SWIFT, в любом случае делает вариант банковского перевода пенсии невозможным.

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    Новое решение об отключении "Сбербанка" от SWIFT ударит в первую очередь по новым репатриантам, у которых хранились там сбережения и которые не успели вывести их в Израиль или в другую страну в процессе репатриации.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 Мая 2022
    Европейские лидеры договорились об отключении российского "Сбербанка" от системы SWIFT
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