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    Экономика

    Налоговое управление начинает рассылать письма с требованием об отчетности израильтянам со счетами за границей

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    Налоговое управление начинает рассылать письма с требованием об отчетности израильтянам со счетами за границей
    Nati Shohat/Flash90

    Налоговое управление начинает на этой неделе рассылать письма с требованием об отчетности жителям Израиля, имеющим банковские счета за границей.

    Рассылка осуществляется на основании информации, полученной управлением из 88 стран мира в рамках подписанных Израилем двухсторонних соглашений и международных конвенций.

    По словам директора управления Эрана Яакова, на данном этапе была получена информация о сотнях банковских счетов израильтян, на которых лежат десятки миллионов долларов, о которых владельцы счетов не сообщили вопреки требованию закона.

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    Яаков отметил, что случаи особо крупного сокрытия средств сразу передаются отделу уголовных расследований, в менее серьезных случаях владельцам счета направляется требование о предоставлении отчетности и уплате налога.

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    "Я рекомендую тем, кто получит от нас письмо, незамедлительно подать нам отчет", - заявил глава налогового ведомства.

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