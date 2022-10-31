Налоговое управление начинает рассылать письма с требованием об отчетности израильтянам со счетами за границей
Налоговое управление начинает на этой неделе рассылать письма с требованием об отчетности жителям Израиля, имеющим банковские счета за границей.
Рассылка осуществляется на основании информации, полученной управлением из 88 стран мира в рамках подписанных Израилем двухсторонних соглашений и международных конвенций.
По словам директора управления Эрана Яакова, на данном этапе была получена информация о сотнях банковских счетов израильтян, на которых лежат десятки миллионов долларов, о которых владельцы счетов не сообщили вопреки требованию закона.
Яаков отметил, что случаи особо крупного сокрытия средств сразу передаются отделу уголовных расследований, в менее серьезных случаях владельцам счета направляется требование о предоставлении отчетности и уплате налога.
"Я рекомендую тем, кто получит от нас письмо, незамедлительно подать нам отчет", - заявил глава налогового ведомства.