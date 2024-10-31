Еврокомиссия оштрафовала компанию Teva на 463 миллиона евро за незаконную борьбу с конкуренцией

В соответствии с результатами проведенного Европейской комиссией расследования, фармацевтическая компания Teva проводила активную работу против конкурентов, производящих дженерики препарата от рассеянного склероза "Копаксон" в Европе. Препарат "Копаксон" – одно из флагманских лекарств компании Teva, но патент на него истек, и чтобы сохранить свои лидирующие позиции, компания начала вести нечестную игру.

Как сообщает экономическое издание Bizportal, за нарушения антимонопольного законодательства компания Teva оштрафована на беспрецедентную сумму – 462,6 млн евро (более 500 млн долларов).

В частности, было выявлено, что пользуясь своим доминирующим положением на рынке препарата "Копаксон", Teva проводила клеветническую кампанию против своего единственного конкурента, компании Synthon, которая получила разрешение на продажу в Европейском Союзе аналогичного препарата-дженерика. Teva распространяла информацию об опасности данного препарата, противоречащую выводам европейских органов здравоохранения, чтобы подорвать доверие врачей и регуляторов и вынудить их выбирать препарат компании Teva.

Параллельно с этим Teva подала множество патентных заявок, связанных с основным препаратом, а когда эти патенты были подставлены под сомнение, Teva отозвала заявки. Эта процедура вынуждала конкурирующие компании в течение нескольких лет вести судебные разбирательства, что задерживало вывод их лекарств на рынок и позволяло компании Teva не снижать цены.

Из-за задержки выхода на рынок лекарств-дженериков Teva сумела избежать ожидаемого 80% снижения цены на "Копаксон", что нанесло ущерб доступу людей к лечению по разумным ценам.

Teva заявила, что не согласна с решением Еврокомиссии и будет оспаривать его, подав апелляцию.