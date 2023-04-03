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    Экономика

    Страна с двухскоростной экономикой: OECD представил отчет по Израилю

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    Страна с двухскоростной экономикой: OECD представил отчет по Израилю
    OECD

    3 апреля Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) опубликовала двухгодичный отчет по экономике Израиля, один из двух важнейших внешних анализов состояния экономики страны, наряду с отчетом Международного валютного фонда.

    Авторы отчета отмечают быстрое восстановление израильской экономики после пандемии коронавируса COVID-19, высокую степень устойчивости к последствиям российского нападения на Украину, одобрили монетарную политику Банка Израиля и текущую фискальную политику правительства. Также похвалы удостоились израильская система прямого и косвенного налогообложения (за исключением муниципальных налогов)).

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    Важнейшая часть отчета посвящена рынку труда, на котором отмечается серьезный разрыв между хайтек-сегментом, производительность труда в котором на 40% выше среднего показателя по OECD, и всей остальной экономикой, производительность труда в которой на 40% ниже среднего по OECD. При этом отмечается низкая производительность труда и низкий уровень участия в рынке труда ультраортодоксального еврейского и арабского секторов, однако и производительность неультраортодоксального еврейского сектора помимо хайтека на 12% ниже среднего по OECD.

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    Экономисты OECD не в первый раз подчеркивают необходимость принятия правительством активных мер по вовлечению ультраортодоксального еврейского и арабского населения в рынок труда, особенно с учетом темпов роста их доли в населении страны. Согласно прогнозу организации, если необходимые меры не будут приняты в ближайшее десятилетие, госдолг Израиля, на текущий момент опустившийся ниже 60% от ВВП, к 2050 году достигнет 100%, а к 2060 году – 140% от ВВП.

    Среди рекомендаций OECD по рынку труда – отмена госсубсидий учащимся йешив, трудоустройство отцов в качестве условия для субсидирования детских садов, уравнивание отрицательного подоходного налога для работающих отцов с тем, который получают работающие матери, увеличение детских садов в арабском секторе, введение оплачиваемого отпуска по уходу за новорожденным для отцов, увеличение финансирования арабских школ и уравнивание их бюджетов с аналогичными школами в еврейском секторе, создание национальной программы квалификаций, определяющей, что должен знать, понимать и уметь обладатель соответствующего диплома или сертификата, реализация стратегии создания кадрового резерва в сфере высоких технологий, включая базовые навыки в средней школе, курсы программирования, стажировки, наставничество, краткосрочные технические сертификаты и т.д.

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    Еще одной важной темой, отмеченной в отчете, является состояние системы здравоохранения и подготовки медицинского персонала. Аналитики рекомендуют существенно увеличить количество студентов на израильских медицинских факультетах и рассмотреть субсидирование оплаты учебы студентов в качественных иностранных медицинских вузах.

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    Отдельной критики в рамках части отчета о налогообложении удостоилась израильская система муниципального налога. В OECD рекомендуют, во-первых, сделать муниципальный налог зависящим от стоимости квартиры, а не от ее метража, как это принято в большинстве развитых стран, а во вторых, существенно снизить разницу в тарифах налога для жилищной и для не жилищной недвижимости.

    В сфере транспорта авторы отчета рекомендуют введение налога на километраж, увеличение государственных инвестиций в общественный транспорт, включая качество работы автобусного транспорта и улучшение связи между центром и периферией.

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    Также рекомендуется продолжение облегчения бюрократии в вопросах открытия и ведения бизнеса, существенные инвестиции в национальные инфраструктуры, ужесточение борьбы с коррупцией, в плане которой Израиль находится в менее благополучной части развитых стран (именно в этом аспекте в отчете упоминается важность независимой судебной системы).

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