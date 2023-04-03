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    Экономика

    Бецалель Смотрич потребовал подготовить иск в суд против "Гистадрута" за политическую забастовку

    время публикации: | последнее обновление:
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    Министр финансов Бецалель Смотрич и глава Гистадрут Клалит Арнон Бен Дор
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Министр финансов Бецалель Смотрич потребовал от руководства министерства подготовить материалы к подаче в суд иска против Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут Клалит") в связи с объявленной ею на прошлой неделе политической забастовкой.

    Как сообщает служба новостей N12, гендиректор министерства Шломо Хайзлер и директора департаментов министерства изучают оценки ущерба от забастовки.

    Также руководством министерства было принято решение о строгом соблюдении запрета на выплату зарплаты работникам за дни забастовки. Вместе с тем, было решено не продлевать на данный момент законодательные инициативы по ограничению права на забастовку.

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    Напомним, что 27 марта, после объявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу об увольнении Йоава Галанта с поста министра обороны в связи с требованием остановить продвижение судебной реформы, председатель Всеобщей федерации профсоюзов Арнон Бар-Давид объявил всеобщую забастовку, требуя приостановить продвижение реформы и начать переговоры с противниками реформы. Забастовка была объявлена без предварительного уведомления за 14 дней, как того требует закон.

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