Бецалель Смотрич потребовал подготовить иск в суд против "Гистадрута" за политическую забастовку

Министр финансов Бецалель Смотрич потребовал от руководства министерства подготовить материалы к подаче в суд иска против Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут Клалит") в связи с объявленной ею на прошлой неделе политической забастовкой.

Как сообщает служба новостей N12, гендиректор министерства Шломо Хайзлер и директора департаментов министерства изучают оценки ущерба от забастовки.

Также руководством министерства было принято решение о строгом соблюдении запрета на выплату зарплаты работникам за дни забастовки. Вместе с тем, было решено не продлевать на данный момент законодательные инициативы по ограничению права на забастовку.

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Напомним, что 27 марта, после объявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу об увольнении Йоава Галанта с поста министра обороны в связи с требованием остановить продвижение судебной реформы, председатель Всеобщей федерации профсоюзов Арнон Бар-Давид объявил всеобщую забастовку, требуя приостановить продвижение реформы и начать переговоры с противниками реформы. Забастовка была объявлена без предварительного уведомления за 14 дней, как того требует закон.