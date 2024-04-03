Греция ужесточает критерии получения "золотой визы"

Правительство Греции существенно увеличило минимальный порог инвестиций в недвижимость для лиц, желающих получить так называемую "золотую визу" – вид на жительство в Греции для иностранцев.

В районах повышенного спроса – Салониках, Афинах и Аттике, а также любом из греческих островов с населением более 3000 человек – порог повышен с 500 тысяч евро до 800 тысяч евро.

В других частях страны порог повышен с 250 тысяч евро до 400 тысяч евро.

Кроме того, в счет инвестиции не идут малогабаритные квартиры. Купленная недвижимость должна быть площадью не менее 120 кв.м.

Порог инвестиций снижается до 250 тысяч евро, если речь идет об историческом здании, требующем ремонта (без учета стоимости ремонта).

Отметим, что Испания также существенно повысила порог инвестиций в недвижимость для получения "золотой визы", а Португалия практически полностью исключила недвижимость из опций для инвестиции с целью получения "золотой визы".