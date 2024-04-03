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Авиакомпания Turkish Airline отложила на год возобновление полетов в Израиль

время публикации: 03 апреля 2024 г., 19:15 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 19:15
Авиакомпания Turkish Airline отложила на год возобновление полетов в Израиль
Moshe Shai / Flash90

Национальный авиаперевозчик Турции, компания Turkish Airlines, в очередной раз отложила возобновление полетов в Израиль. Израильское издание Globes пишет: хотя компания официально об этом еще не объявила, но, похоже, она не планирует обслуживать израильское направление до марта 2025 года.

Вывод о том, что в ближайший год Turkish Airlines не будет летать в аэропорт Бен-Гурион, издание сделало на основании того, что рейсы, которые были доступны для бронирования на маршруте Тель-Авив - Стамбул, вновь отменены.

Согласно официальному сообщению компании, авиасообщение с Тель-Авивом приостановлено до 26 октября 2024 года.

До 7 октября турецкая авиакомпания совершала более десяти рейсов в день на маршруте Тель-Авив-Стамбул.

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