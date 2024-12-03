Solana растет – за какими еще криптовалютами следить в декабре?

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Solana пробила уровень сопротивления на отметке в $241, затем скорректировалась существенно ниже уровня, но вполне может попытаться пробить его снова. Объем торгов на децентрализованных биржах экосистемы стремительно растет на волне интереса к монетам-мемам.

Эксперты считают, что цена $SOL может может вырасти до $500 к концу года. Сейчас блокчейн вне конкуренции благодаря скорости транзакций. Это влияет и на цену, и на позиционирование на рынке.

Если Solana вернется и удержится выше уровня $241, то следующей целью станет отметка в $291. Исторический максимум $SOL составляет $260.

Ажиотаж вокруг Solana, ее экосистемы и рынка мем-коинов в целом делает более привлекательными проекты, нацеленные на стейкинг. В частности, Crypto All-Stars, который предлагает инвесторам отправить в блокировку сразу несколько мем-коинов в рамках одного проекта.

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Токен $PNUT – фаворит блокчейна Solana

На площадке для запуска мемкоинов Pump.fun дела тоже идут в гору. Рыночная стоимость экосистемы превысила $8 миллиардов, а средний объем торгов за 24 часа составляет $4,3 миллиарда.

Это неудивительно: на блокчейне Solana запущено около 3 млн мемкоинов, многие из них сейчас сильно подорожали.

Самым успешным стал $PNUT. Рыночная стоимость мемкоина превышала $1,6 миллиарда чуть более чем за две недели с момента запуска. Токен $PNUT был размещен на Raydium 3 ноября. Его цена тогда составляла $0,075. $PNUT сегодня торгуется по $1,23 за единицу.

Покупка на самом низком уровне на открытом рынке за $0,0318, могла принести доход в размере 5 099%.

За каким мемкоинами на пресейле следить в ноябре?

Довольно успешный пресейл проводит проект Crypto All-Starss. Он нам предлагает инвесторам стейкать популярные мемы-коины и получать пассивный доход. Для этого нужно стать владельцем токена $STARS. Именно он дает доступ к сети MemeVault Network.

Сборы проекта сейчас составляют почти $9,9 млн. $STARS продается по $0,0016648 за монету. До следующего повышения цены меньше суток. Накануне проект Crypto All-Stars заметили киты. Один из них купил $STARS на сумму $21 714.

Проект с возможностью стейкинга сразу нескольких мем-коинов и собственным перспективным токеном претендует на значительную рыночную нишу.

Sol Strategies и Solana ETF – ставка институциональных инвесторов

По мнению генерального директора и соучредителя Anchorage Digital, Натана Макколи дальнейшее принятие криптовалют будет зависеть от инвесторов, которые отдают предпочтение финансовым консультантам и управляющим для получения доступа к криптовалютам. К слову, Anchorage – единственный криптобанк в США, имеющий федеральную лицензию.

Институциональный интерес к Solana также растет. А теперь компаниям даже не обязательно напрямую владеть токеном Solana. Проект создал публично торгуемую холдинговую компанию Sol Strategies, которая инвестирует непосредственно в Solana и экосистему сети.

Кроме того, вероятность одобрения Solana ETF сейчас очень высока. Компания VanEck Digital Assets первой подала заявку в SEC еще летом 2024 года, сделав ставку на исход президентских выборов. Теперь вопрос, возможно, решится.

Solana продолжает развивать экосистему

На конференции Breakpoint 2024 разработчики представили Firedancer – программное обеспечение, которое позволит снизить стоимость хранения данных и повысить масштабируемость экосистемы. Транзакции на блокчейне Solana станут еще быстрее.

Затем Solana провела конференцию Midwest Blockchain Conference – самый масштабный студенческий криптофорум на Среднем Западе. Он был посвящен адаптивной разработке проектов.

Команда проекта Solana знает, где взять вдохновение для усовершенствования экосистемы. Перспективные разработки сами идут в руки блокчейна, Solana остается только выбрать и поддержать лучшие из них, чтобы затем внедрить в свою систему.