x
03 июня 2025
|
последняя новость: 07:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июня 2025
|
03 июня 2025
|
последняя новость: 07:54
03 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Индийский владелец Хайфского порта подозревается в нарушении антииранских санкций

США
Иран
Индия
время публикации: 03 июня 2025 г., 07:21 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 07:21
Индийский владелец Хайфского порта подозревается в нарушении антииранских санкций
AP Photo, File

Власти США расследуют подозрения, согласно которым индийский холдинг "Адани", владеющий, среди прочего, Хайфским портом, нарушал антииранские санкции, покупая сжиженный газ.

Согласно публикации Wall Street Journal, холдинг использовал для торговли иранским сжиженным газом принадлежащий ему порт Мундра в Индии.

Пресс-служба холдинга назвала публикацию WSJ "беспочвенной и недобросовестной".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 января 2023

Индийский холдинг "Адани" выплатил Израилю 4 млрд шекелей за Хайфский порт
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 июля 2022

Хайфский порт достанется израильско-индийскому консорциуму за 4.1 млрд шекелей