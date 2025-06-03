Индийский владелец Хайфского порта подозревается в нарушении антииранских санкций
время публикации: 03 июня 2025 г., 07:21 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 07:21
Власти США расследуют подозрения, согласно которым индийский холдинг "Адани", владеющий, среди прочего, Хайфским портом, нарушал антииранские санкции, покупая сжиженный газ.
Согласно публикации Wall Street Journal, холдинг использовал для торговли иранским сжиженным газом принадлежащий ему порт Мундра в Индии.
Пресс-служба холдинга назвала публикацию WSJ "беспочвенной и недобросовестной".