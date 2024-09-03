Минтранс продлил бесплатные полеты в Эйлат для эвакуированных

Министерство транспорта и министерство финансов объявили о продлении до конца сентября бесплатных полетов в Эйлат и из Эйлата для эвакуированных жителей севера и юга страны, а также семей похищенных.

Также эти группы населения продолжат получать бесплатный проездной по всей стране на всех видах транспорта стоимостью 639 шекелей в месяц посредством проездной карты "Рав-Кав".