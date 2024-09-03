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Экономика

Минтранс продлил бесплатные полеты в Эйлат для эвакуированных

время публикации: 03 сентября 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 09:32
Минтранс продлил бесплатные полеты в Эйлат для эвакуированных
Moshe Shai/Flash90

Министерство транспорта и министерство финансов объявили о продлении до конца сентября бесплатных полетов в Эйлат и из Эйлата для эвакуированных жителей севера и юга страны, а также семей похищенных.

Также эти группы населения продолжат получать бесплатный проездной по всей стране на всех видах транспорта стоимостью 639 шекелей в месяц посредством проездной карты "Рав-Кав".

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