Минтранс продлил бесплатные полеты в Эйлат для эвакуированных
время публикации: 03 сентября 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 09:32
Министерство транспорта и министерство финансов объявили о продлении до конца сентября бесплатных полетов в Эйлат и из Эйлата для эвакуированных жителей севера и юга страны, а также семей похищенных.
Также эти группы населения продолжат получать бесплатный проездной по всей стране на всех видах транспорта стоимостью 639 шекелей в месяц посредством проездной карты "Рав-Кав".