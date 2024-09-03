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Экономика

Отменен проект железнодорожной ветки между Дженином и Афулой

время публикации: 03 сентября 2024 г., 17:51 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 17:52
Отменен проект железнодорожной ветки между Дженином и Афулой
Nati Shohat/Flash90

Министр транспорта Мири Регев сообщила об отмене программы строительства железной дороги в Иудее и Самарии, которая в свое время была представлена Исраэлем Кацем в бытность его министром транспорта.

Кац неоднократно заявлял, что хочет наладить в Иудее и Самарии железнодорожное сообщение. Первой ласточкой этой деятельности должно стать восстановление исторической "ветки через долину", которая свяжет израильскую Афулу и палестинский Дженин.

Железнодорожная ветка должна была пройти через Хайфу, Афулу, бейт-Шеан, а затем последовать до моста Шейха Хусейна на границе с Иорданией. Земля, на которой планировалось построить железную дорогу, была приобретена правительством Турции в рамках концепции Эрдогана о соединению палестинских территорий с Турцией через Средиземное море.

Маршрут поезда должен был проходить из Афулы в Дженин, в Хайфу к морю, а затем морским транспортом пассажиры и грузы доставлялись бы в Турцию и далее по миру. Строительство этой железнодорожной ветки оценивалось в 180 миллионов шекелей.

По мнению Мири Регев, ситуация за эти годы сильно изменилась, сообщает сайт 14 канала ИТВ. В настоящее время в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии наблюдается рост подстрекательства к террору и повышение активности террористов. Поэтому Регев не видит смысла "давать награду за террор".

Экономика
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