Заявления о борьбе с ростом цен и первая с 2009 года экономическая программа "Ликуда". Обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Борьба с ростом цен стала лейтмотивом экономических событий минувшей недели при активном участии импортеров, торговых сетей, Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут"), правительства и СМИ.

Пожалуй, самым неожиданным стало вмешательство в эту войну главы "Гистадрута" Арнона Бар-Давида. В последний раз израильские профсоюзы играли в эти игры в далеком 1980 году, однако даже тогда основной упор делался на повышении зарплат, только подстегивавшем инфляцию.

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Бар-Давид сдержал данное на прошлой неделе обещание. "Гистадрут" опубликовал "черный" список импортеров, повысивших цены на свою продукцию, включая списки подорожавших продуктов, которые рабочим комитетам настоятельно не рекомендовано включать в праздничные подарки. Рабочий комитет ICL, один из крупнейших и богатейших в Израиле, уже заявил, что в его подарках не будет продукции "Дипломата", "Шастовича" и "Хоглы". Кроме того, профсоюзный лидер организует кампанию против роста цен, включающую в себя демонстрации протеста у штаб-квартир компаний-импортеров и угрозы объявить всеобщую забастовку.

Мнения аналитиков по поводу мотивов Бар-Давида, недавно обеспечившего себе вторую каденцию в "Гистадруте", расходятся. Наиболее популярно мнение, согласно которому он решил воспользоваться вакуумом власти и укрепить позиции "Гистадрута" в глазах населения. В то же время в его адрес раздается немало критики, как по поводу призывов к бойкоту компаний, работники которых являются членами "Гистадрута", так и по поводу того, что он лезет не в свои войны, игнорируя вопросы, находящиеся в его непосредственной ответственности (например – затянувшееся подписание коллективного трудового соглашения в сфере охраны и уборки).

На фоне угроз "Гистадрута" импортеры и дистрибьютеры (торговые сети) выдвинули друг другу серию ультиматумов. С одной стороны, "Шуферсаль", "Виктори" и "Рами Леви" заявили, что не позволят поставщикам повысить прейскуранты, с другой – "Дипломат" заявил, что, если цены не будут повышены, то он прекратит поставки продуктов. При этом принципиальная позиция "Шуферсаля" не помешала ему в последние месяц повысить цены на продукцию, реализуемую под собственным брендом. Кроме того, именно "Шуферсаль" повысил дистрибьюторскую комиссию для импортеров сразу на 25%, что стало одним из триггеров к повышению цен.

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Не стоит также забывать, что, когда "Шуферсаль" или "Дипломат" говорят о ценах, они говорят о цифрах, указанных в прейскуранте, и нередко не имеющих особой связи с реальностью. Первое, что сделал "Дипломат" после ультиматума "Шуферсаля", это отмена скидок и мероприятий, то есть фактически то же самое повышение цен.

Премьер-министр Яир Лапид не преминул выступить с угрозой в адрес "повышающих цены монополистов", обещав усилить конкуренцию путем снижения пошлин, сокращения бюрократии и привлечения международных игроков.

Однако на самом деле самым важным шагом в сфере борьбы с дороговизной жизни, имеющим наибольший долгосрочный эффект, стало решение отменить десятки уникальных израильских стандартов на продукты питания, открывая доступ в Израиль товарам в соответствии со стандартами Европейского союза и США. 60 стандартов утратят силу до конца года, 21 стандарт – в конце 2024 года и 9 стандартов в конце 2026 года. Среди продуктов, которые перейдут под международную стандартизацию – варенья, мармелады, повидла, шоколад, мука, растительные масла, макаронные изделия, мороженое, сода, суповые порошки, кетчуп, какао, мороженые овощи, сухофрукты, бисквиты, печенья, крекеры, чипсы, рис, чай, специи, сахар. Несмотря на рекомендацию комиссии по стандартам, министр экономики Орна Барбивай объявила, что отменяет обязательность особого израильского стандарта для кондиционеров.

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Десятилетиями израильские чиновники активно сотрудничали с монополистами, придерживаясь политики "нулевых рисков" или, на народном языке, "прикрытия задницы". Если можно потребовать бумагу от производителя, ее потребуют, если можно обязать проверять каждую ввозимую партию товара, так и будет сделано. Монополисты умело играли на этом поле, добиваясь введения особых для Израиля требований под предлогом заботы о здоровье и безопасности населения. Именно так отсекались возможные конкуренты, подписывались эксклюзивные соглашения с производителями, а потребитель получал ограниченный ассортимент за большие деньги.

Продолжающееся утверждение различных частей реформы стандартизации, которую я считаю одним из самых важных экономических шагов не только "правительства перемен", но и в целом израильских правительств со времен реформы "Открытое небо" и реформы рынка сотовой связи, – только начало пути, поскольку, помимо стандартов, импорт в Израиль ограничивается и другими способами, будь то требования минздрава или отдела по защите растительности в министерстве сельского хозяйства. Работа по проверке реальной, а не мнимой, необходимости каждого такого ограничения, должна продолжаться. И параллельно должны осуществляться активный надзор за соблюдением международных стандартов и крайне жесткое, и что не менее важно – быстрое, наказание выявленных нарушителей.

Последним игроком, сказавшим на этой неделе свое слово о дороговизне жизни, стала оппозиция, а точнее – партия "Ликуд", представившая собственную экономическую программу. Для начала, стоит отметить, что последний раз "Ликуд" представлял экономическую программу в январе 2009 года. После этого партия в ходе предвыборных кампаний запросы по поводу экономической программы игнорировала. Что касается самой программы, содержащей обещания снизить налоги, сократить бюрократию и остановить рост цен на жилье, основным вопросом к ее составителям является: "Где вы были последние 12 лет?" Конкретно в плане борьбы с бюрократией последнее правительство сделало за год больше, чем предыдущие правительства "Ликуда" за последние 10 лет. Даже при том, что подготовительная работа была давно проделана, у предыдущих правительств не было политической воли или желания продавить окончательное утверждение.

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Что касается других аспектов презентации, несомненно, продавленное Нетаниягу соглашение по газу обеспечило Израилю относительно комфортные условия в рамках текущего энергетического кризиса. Однако приписывание последнему правительству абсолютной вины за рост цен на 16% за последний год, при том, что такой же рост в 2010-2011 годах партия списывала на ошибки предыдущего правительства, является, мягко говоря, непоследовательным. Педалирование же темы инфляции за последний год при том, что по уровню дороговизны жизни за 12 лет правления "Ликуда" Израиль переместился из середины списка стран OECD в самое начало списка, уступая только Исландии, Швейцарии и Норвегии, и вовсе является ставкой на короткую память избирателей.

Если же перейти к конкретным предложениям, в плане сокращения цен на электричество и воду возможности правительства фактически ограничены отменой НДС. Любые другие шаги станут ударом по рынкам электроэнергии и водного хозяйства. Не говоря уж о том, что именно правительства Нетаниягу проводили политику прекращения государственного субсидирования электричества и воды. Попытка ограничить рост муниципального налога будет встречена в штыки муниципалитетами и потребует значительного времени на согласование и реализацию. Что касается бензина, я по-прежнему считаю, что игры с акцизом – популизм и предвыборная экономика. Нетаниягу в 2012 году прибегал к этому шагу, однако в 2022 году его уже опередил Либерман.