Стоимость техосмотра будет увеличена на десятки процентов

Согласно постановлению, опубликованному днем 2 августа – за несколько часов до наступления шаббата, через три месяца будет повышена на десятки процентов стоимость технического осмотра – "теста".

Сейчас стоимость техосмотра для частного автомобиля составляет 96 шекелей. Она вырастет на 22,5% – до 117,6 шекелей. Стоимость повторного "теста" увеличится с 19 шекелей до 27,8 шекелей – рост составит 46,3%.

Напомним, что помимо сбора за техосмотр, владельцы также платить государству сбор за технический паспорт.

Автомобили возрастом до трех лет не нуждается в техническом осмотре, машины, которым от трех до 20 лет, проходят техосмотр раз в год, автомобили, произведенные более 20 лет назад, должны проходить технический осмотр дважды в год.