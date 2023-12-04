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    Экономика

    Оценка минфина: война обойдется Израилю в 190 млрд шекелей

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    Оценка минфина: война обойдется Израилю в 190 млрд шекелей
    Chaim Goldberg/Flash90

    Министерство финансов представило финансовой комиссии Кнессета оценку стоимости Войны "Железных мечей" на текущий момент – 190 миллиардов шекелей или около 10% от ВВП страны.

    Эта сумма на 2023-2024 год включает в себя военные расходы и гражданскую помощь.

    Военные расходы в министерстве оценивают в 110 миллиардов шекелей, потери налоговых поступлений – в 45 миллиардов шекелей, компенсацию ущерба из компенсационного фонда налога на имущество – в 20 миллиардов шекелей.

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    Расходы на гражданскую помощь в министерстве оценивают в 13,3 миллиарда шекелей только на 2023 год.

    Кроме того, рост расходов на обслуживание госдолга в министерстве оценивают в 3 миллиарда шекелей.

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