Оценка минфина: война обойдется Израилю в 190 млрд шекелей

Министерство финансов представило финансовой комиссии Кнессета оценку стоимости Войны "Железных мечей" на текущий момент – 190 миллиардов шекелей или около 10% от ВВП страны.

Эта сумма на 2023-2024 год включает в себя военные расходы и гражданскую помощь.

Военные расходы в министерстве оценивают в 110 миллиардов шекелей, потери налоговых поступлений – в 45 миллиардов шекелей, компенсацию ущерба из компенсационного фонда налога на имущество – в 20 миллиардов шекелей.

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_1

Расходы на гражданскую помощь в министерстве оценивают в 13,3 миллиарда шекелей только на 2023 год.

Кроме того, рост расходов на обслуживание госдолга в министерстве оценивают в 3 миллиарда шекелей.