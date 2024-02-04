CNN: Палата представителей США отдельно рассмотрит запрос на помощь Израилю

Палата представителей США на предстоящей неделе проголосует по отдельному законопроекту о предоставлении военной помощи Израилю, сообщает CNN.

Cпикер палаты представителей США Майк Джонсон уточнил, что речь идет об отдельном дополнительном пакете военной помощи для Израиля в размере $17,6 млрд, а также о "необходимом финансировании вооруженных сил США в ближневосточном регионе".

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По словам Джонсона, пакет помощи будет составлен таким образом, что у демократического большинства в Сенате не останется аргументов против его одобрения.

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Джонсон призвал Сенат к быстрому рассмотрению законопроекта о предоставлении отдельного пакета помощи Израилю, подчеркнув необходимость отказаться от идеи увязать помощь Израилю с другими вопросами, в частности с помощью Украине.

Сенат США продолжает работать над законопроектом о дополнительной помощи Израилю, Украине и финансировании укрепления южной границы США. Однако, как отмечает CNN, перспективы принятия такого законопроекта "остаются под вопросом" из-за негативного отношения к законопроекту республиканцев, имеющих большинство в Палате представителей.

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18 января Палата представителей США одобрила законопроект о новом продлении срока временного финансирования правительства до марта 2024 года во избежание приостановки его работы. Согласованный бюджет не включал финансирование оборонной помощи Израилю и Украине, которую администрация президента США Джо Байдена пытается провести через Конгресс.

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Напомним, что Белый дом увязывает финансирование помощи Иерусалиму утверждением помощи Киеву, против чего выступает часть контролирующих Сенат республиканцев.