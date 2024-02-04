CNN: Палата представителей США отдельно рассмотрит запрос на помощь Израилю
Палата представителей США на предстоящей неделе проголосует по отдельному законопроекту о предоставлении военной помощи Израилю, сообщает CNN.
Cпикер палаты представителей США Майк Джонсон уточнил, что речь идет об отдельном дополнительном пакете военной помощи для Израиля в размере $17,6 млрд, а также о "необходимом финансировании вооруженных сил США в ближневосточном регионе".
По словам Джонсона, пакет помощи будет составлен таким образом, что у демократического большинства в Сенате не останется аргументов против его одобрения.
Джонсон призвал Сенат к быстрому рассмотрению законопроекта о предоставлении отдельного пакета помощи Израилю, подчеркнув необходимость отказаться от идеи увязать помощь Израилю с другими вопросами, в частности с помощью Украине.
Сенат США продолжает работать над законопроектом о дополнительной помощи Израилю, Украине и финансировании укрепления южной границы США. Однако, как отмечает CNN, перспективы принятия такого законопроекта "остаются под вопросом" из-за негативного отношения к законопроекту республиканцев, имеющих большинство в Палате представителей.
18 января Палата представителей США одобрила законопроект о новом продлении срока временного финансирования правительства до марта 2024 года во избежание приостановки его работы. Согласованный бюджет не включал финансирование оборонной помощи Израилю и Украине, которую администрация президента США Джо Байдена пытается провести через Конгресс.
Напомним, что Белый дом увязывает финансирование помощи Иерусалиму утверждением помощи Киеву, против чего выступает часть контролирующих Сенат республиканцев.
Палата представителей одобрила согласованный бюджет США, он снова не включает помощь Израилю и Украине
Согласованный бюджет США снова не включает помощь Израилю и Украине