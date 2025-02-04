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Экономика

Бобры в Чехии построили плотину быстрее чиновников

время публикации: 04 февраля 2025 г., 18:16 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 18:16
Бобры в Чехии построили плотину быстрее чиновников
AP Photo/Michael Probst

Колония бобров построила несколько плотин в охраняемой ландшафтной зоне Брды, в Чехии, создав природное водно-болотное угодье в нужном месте. Властям не удавалась сделать этого больше пяти лет.

Администрация охраняемой ландшафтной территории Брды, которая получила одобрение на проект стоимостью 30 миллионов крон, столкнулась с бюрократическими препятствиями и пыталась получить необходимые разрешения на строительство от властей бассейна реки Влтава. Местные бобры смогли завершить проект по возведению плотины всего за пару ночей.

Животные построили несколько плотин в районе Падртских прудов, восстанавливая природный характер водно-болотных угодий в заповеднике. Появление плотин улучшит условия для речных обитателей, в том числе земноводных и редкого каменного рака, сообщает ČT24. Кроме того, бобры помогли сэкономить более 1,2 миллиона долларов чиновникам, отметил глава администрации охраняемой территории Брды Богумил Фишер.

План по строительству плотины в этом месте был одобрен еще в 2018 году. Однако процесс сбора документов и получения разрешений на строительство сильно затянулся.

Экономика
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