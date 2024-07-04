Bird снижает цены на пользование самокатом по субботам

Оператор службы проката электросамокатов Bird объявил о существенном снижении тарифов на пользование самокатами по субботам в шести городах Израиля.

С ближайшей субботы поездки на электросамокате Bird с 06:00 до 00:00 протяженностью до 15 минут будут стоить 5 шекелей, что фактически представляет собой скидку в размере до 75%.

Скидка будет действовать автоматически в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Гиватаиме, Бат-Яме, Холоне и Рамат а-Шароне.

На данном этапе скидка будет действительна до конца июля.