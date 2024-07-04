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Экономика

Bird снижает цены на пользование самокатом по субботам

время публикации: 04 июля 2024 г., 22:12 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 22:12
Bird снижает цены на пользование самокатом по субботам
Miriam Alster/Flash90

Оператор службы проката электросамокатов Bird объявил о существенном снижении тарифов на пользование самокатами по субботам в шести городах Израиля.

С ближайшей субботы поездки на электросамокате Bird с 06:00 до 00:00 протяженностью до 15 минут будут стоить 5 шекелей, что фактически представляет собой скидку в размере до 75%.

Скидка будет действовать автоматически в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Гиватаиме, Бат-Яме, Холоне и Рамат а-Шароне.

На данном этапе скидка будет действительна до конца июля.

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