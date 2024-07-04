Ошибки министерств, эффективность жалоб и удар по ШАСу. Экономический обзор за неделю

Одно и то же решение с одинаковыми последствиями, даже если оно было максимально обосновано, может быть воспринято диаметрально противоположно, если было принято в неподходящее время. Пять минут времени, потраченные на обращение в Банк Израиля, могут принести несколько сотен шекелей. Ближайшие недели могут стать судьбоносными для сетей ультраортодоксального образования.

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Проблемы с таймингом

Минувшая неделя лишний раз подтвердила, что у действующего правительства Израиля серьезные проблемы с таймингом при принятии решений.

Министерство сельского хозяйства – не первое в Израиле, меняющее свое название по тем или иным соображениям. Из последних ребрендингов можно привести в пример министерство промышленности, торговли и занятости, превратившееся в министерство экономики, министерство внутренней безопасности, ставшее министерством национальной безопасности, министерство энергетики и водных ресурсов, ставшее министерством национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов, и т.д.

Однако следует понимать, что смена названия ведомства означает смену логотипа на всех бланках, интернет-сайтах и приложениях, на указателях и т.д. Ребрендинг министерства экономики обошелся в 2015 году в 1,5 миллиона шекелей, ребрендинг министерства национальной безопасности в 2023 году – в 2 миллиона шекелей. Анонсирование такого шага одновременно с публикацией планов по массированному сокращению бюджетов и повышению налогов – репутационная ошибка. В конечном итоге 2 миллиона шекелей в масштабах госбюджета в 590 миллиардов шекелей – сумма ничтожная, но для обывателя, которому собираются вновь повысить налоги, это выглядит насмешкой, тем более, что данный расход никак не влияет на функциональность министерства.

Ребрендинг связан с рекомендациями Штаба национальной безопасность возложить ответственность за продовольственную безопасность на минсельхоз. Министр Ави Дихтер совершенно прав, утверждая, что этим можно заниматься параллельно с войной в Газе и со многими другими делами, однако он в корне ошибается, считая, что министерство не может заниматься вопросами продовольственной безопасности, продолжая называться министерством сельского хозяйства и развития сельской местности. Сменить название можно было и в более спокойное время.

Другим примером проблем с таймингом стало решение министерства обороны изменить условия выплаты стипендий студентам-резервистам в последний день перед датой выплаты. В декабре 2023 года резервистам было обещано, что стипендии – в размере от трети до полной стоимости учебы – будут выплачены им автоматически 1 июля. У министерства обороны и командования ЦАХАЛа был не один месяц, чтобы изменить это решение и сказать, что стипендия будет выплачиваться явочным порядком после подачи и утверждения запроса на ее получение. Но объявлять о смене порядка получения стипендии 30 июня – не только выглядит, мягко говоря, неумно, но и наносит экономический ущерб резервистам, принимавшим решение об оплате учебы одним платежом, основываясь на обещании государства выплатить им стипендию.

Не бойтесь жаловаться

Отдел инспекции банков в Банке Израиля опубликовал отчет о жалобах клиентов банков за 2022-2023 годы, проверка которых позволила вернуть клиентам 35,5 миллионов шекелей. Из них 2,5 миллиона шекелей были возвращены непосредственно подателям жалоб, и 33 миллиона шекелей – другим клиентам в результате исправления ошибок, вскрывшихся при рассмотрении индивидуальных жалоб.

32% из приблизительно 20000 жалоб, поданных на банки в эти два года, были признаны оправданными. То есть в среднем жалобщик, чья жалоба была признана оправданной, возвращал 391 шекель себе и еще 5156 шекелей другим клиентам банков.

Кроме того, 83 тысячи жалоб, поданных в отделы обращения клиентов в банках и кредитных карт, вернули клиентам еще 14,2 миллионов шекелей.

Хочу рассказать, что в эту статистику входит и мое обращение в отдел инспекции банков. Поводом для жалобы стала неоправданная задержка банком на своем балансе валютного перевода в тот момент, когда курс шекеля резко вырос. Не знаю, помогла ли моя жалоба другим клиентам, но в мой семейный бюджет она вернула 250 шекелей разницы в курсах. Сумма не бог весть какая и, если бы мне пришлось идти для этого в банк, тратя половину рабочего дня, я бы скорее всего плюнул на это, признав экономически нецелесообразным. Однако написание жалобы и ее отправка в Банк Израиля с копией отделу рассмотрения жалоб в моем банке заняли ровно пять минут. Согласитесь, что не каждый день выдается возможность заработать 250 шекелей за пять минут.

Подавать жалобу на банк или на компанию кредитных карт следует сначала в отдел рассмотрения жалоб банка или компании кредитных карт. Если вы не получили ответ в разумный срок или получили ответ, который вас не удовлетворил, пишите жалобу в Банк Израиля.

То же самое касается пенсионных фондов и страховых компаний, на которые можно по той же схеме жаловаться инспектору Управления по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных накоплений.

В случае конфликта с торговой структурой можно обратиться с жалобой в "Потребительский совет" (хотя его полномочия существенно меньше, чем у Банка Израиля или Управления рынка капитала, являющихся регуляторами на своих рынках).

И в целом, в случае, если вы считаете, что какая-либо структура ущемила ваши интересы, проверьте, стоит обратиться сначала в отдел обращений населения/клиентов этой структуры, а затем проверить, в ведении какого регулятора она находится. Особенно теперь, когда обращение к регулятору не требует значительной траты времени и ресурсов.

При этом стоит фиксировать интеракции с такими структурами в письменном виде (посредством электронной почты, WhatsApp и т.д.) и записывать телефонные разговоры с ними.

Удар по ШАСу

Ультраортодоксальная государственная система образования ("мамлахти-хареди"), недавно отметившая свое десятилетие, получила на этой неделе существенное подкрепление. Две крупные школы в Нетивоте выходят из образовательной сети "Мааян а-Хинух а-Торани", курируемой партией ШАС. Около 1000 учениц и учеников из двух школ вольются в систему государственного образования в связи с решением руководства школ расширить преподавание обязательных предметов, добавить профессиональное обучение и положить конец ограничениям, накладываемым партией ШАС.

История с обращением двора бельзских хасидов к предыдущему правительству с предложением начать преподавание базовых предметов в обмен на дополнительное финансирование, вызвавшая конфликт в партии "Яадут а-Тора", но в итоге "урегулированная" в ходе коалиционных переговоров, является примером того, что торопиться праздновать пока рано. Однако это несомненный признак "бунта", по крайней мере на корабле партии ШАС. Если бунт окажется успешным, и новый учебный год школы начнут в качестве государственных, по их пути могут уйти и другие учебные заведения.

Причем происходит это на фоне серии скандалов, сотрясающих частные ультраортодоксальные школьные сети изнутри и снаружи. Работники (в первую очередь – работницы) этих школ в последние несколько лет сломали табу на обращение в светские судебные структуры, и в первую очередь – в суды по трудовым спорам, и начали требовать соблюдения своих прав.

Только на этой неделе суд наложил арест на здание в Бней-Браке, принадлежащее сети "А-Хинух а-Ацмаи", в связи с представительским иском на сумму 28 миллионов шекелей против сети, незаконно взимавшей с учительниц в своих школах "обязательное пожертвование". А общая сумма исков, поданных против сетей, превышает полмиллиарда шекелей.

Одновременно усилилось внешнее давление на сети со стороны министерств юстиции, финансов и просвещения с требованием навести порядок в своих финансах. Начиная со следующей недели частные сети ультраортодоксального образования "Мааян а-Хинух а-Торани" и "а-Хинух а-Ацмаи" будут отключены от систем министерства финансов и лишатся прямого доступа к государственному бюджету. Сети будут вынуждены открыть отдельные банковские счета и создать собственные финансовые отделы, которые должны будут отвечать, среди прочего, за соблюдение корпоративных норм. Кроме того, в сетях больше не будет работать аудитор министерства финансов, и им придется обеспечивать внутренний аудит самостоятельно.