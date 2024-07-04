В бюджет заложено финансирование эвакуации жителей севера до 7 июля

При формировании государственного бюджета на 2024 год министерство финансов, в соответствии с решениями правительства, заложило финансирование расходов на эвакуацию жителей севера Израиля до 7 июля.

Хотя необходимость продления финансирования была очевидна уже давно, за три дня до исчерпания выделенного бюджета правительство все еще не решило, откуда будет браться дополнительный бюджет.

Стоимость продления эвакуации до конца августа составляет около 1 миллиарда шекелей. Бюджетный отдел министерства финансов предлагает провести фронтальный секвестр, сократив равномерно бюджеты всех министерств, или же сокращение коалиционных бюджетов.

Как сообщает The Marker, в воскресенье, 7 июля, правительсво соберется для утверждения нового источника финансирования, который должен быть найден до того момента.