Министерская комиссия утвердила предложение, дающее преимущество европейским стандартам при импорте

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел сегодня, 4 июля, в министерстве главы правительства в Иерусалиме заседание комиссии министров по борьбе с дороговизной жизни. В начале заседания главе правительства и министрам был представлен статус продвижения закона о принятии европейских стандартов "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля".

Комиссия недавно утвердила реформу "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля" в сфере продуктов питания, косметики и электротоваров. Соответствующий закон в настоящее время готовится ко второму и третьему чтению в Кнессете и, как ожидается, будет принят до конца текущей сессии.

Комиссия единогласно утвердила предложение премьер-министра Нетантягу, министра экономики Барката и министра финансов Смотрича, согласно которому европейские стандарты впервые будут применяться автоматически и иметь преимущество перед любым существующим израильским стандартом.

Законодательством будет разрешен импорт десятков потребительских товаров, таких как подгузники, стиральные порошки, жидкости для мытья посуды, компьютеры, бытовая техника, мобильные телефоны, телевизоры, компьютеры, кухонная техника и плиты, детские коляски и кроватки, игрушки, стиральные и сушильные машины, посуда и керамика, чистящие пасты, лампы и многое другое. Одновременно будут сняты существующие ограничения на использование этой продукции в строительстве, промышленности и других отраслях.

Нетаниягу отметил, что проведение такого закона будет означать фактическое открытие рынка для конкуренции, что должно привести к снижению цен.