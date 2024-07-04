Ответ государства на иск об отсутствии женщин во главе министерств: "Это доверительные должности"

В среду, 3 ноября, государственная прокуратура представила в Высший суд справедливости ответ государства на иск женского лобби и организаций НААМАТ и "Форум Двора" касательно практически полного отсутствия женщин на должностях генеральных директоров и заместителей генеральных директоров министерств и ведомств.

Согласно представленной БАГАЦу позиции правительства, представительство женщин в верхних эшелонах руководства является необходимым, и государство продвигает его в том числе законодательным путем, однако в данном случае речь идет о так называемых "доверительных должностях, которые, по своей сути, требуют особо доверительных отношений между министром и генеральным директором".

В ответе подчеркивается, что введение квот для женщин на занятие доверительных должностей "приведет к гонке назначений, поскольку все министры будут стараться успеть первыми назначить гендиректора-мужчину, чтобы не попасть под квоту".

В качестве инструмента для решения проблемы государство предлагает включить в список документации для министров письмо директора управления госслужащих, подчеркивающее, что закон о представительстве женщин распространяется и на должности генерального директора, и напоминающий о наличии базы данных имен для продвижения на руководящие должности, созданной управлением по продвижению статуса женщин.

Доверительными должностями считаются должности генерального директора министерства, первого заместителя генерального директора министерства, и генерального директора государственного ведомства.

Из 31 генерального директора министерства женщин только две, из них одна – в статусе исполняющей обязанности. Из 17 первых заместителей генерального директора женщин только две. Из 60 генеральных директоров ведомств женщин только 8.