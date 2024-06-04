Отчет управления инноваций: в первые месяцы войны призвались 7% работников хайтека

Согласно данным управления инноваций в министерстве науки, в первые месяцы войны на резервистской службе находились около 28 тысяч работников хайтека в среднем в месяц.

Это около 7% рабочей силы в хайтеке, существенно меньше первичных оценок, говоривших о призыве 12-15% рабочей силы в отрасли.

При этом среди резервистов преобладали работники в сфере исследований и разработок, доля которых в отрасли – менее 50%, а среди призвавшихся – более 60%. Особенно тяжело в этом отношении пришлось молодым стартапам.

В первом квартале 2024 года доля находящихся на активной резервистской службе работников хайтека сократилась до 3% от общего числа рабочей силы в отрасли (12000 человек).

Из 147 тысяч резервистов, находившихся на активной военной службе в октябре-декабре 2024 года, работники хайтека составляли 19%, хотя их доля на рынке рабочей силы составляет 11,5%.

В то же время доля женщин в хайтеке, призванных на резервистскую службу, составила только 1,9% от общего числа женщин в отрасли. При этом доля женщин среди мобилизованных резервистов составила в первые месяцы войны 19%.