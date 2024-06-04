Проезд в израильском общественном транспорте подорожает в июле на 5%

В рамках ежегодной индексации стоимость проезда во всех видах общественного транспорта подорожает на 5% с 1 июля 2024 года в связи с ростом цен на бензин, повышением зарплат водителей и другими параметрами.

В министерстве транспорта утверждают, что речь идет об автоматической индексации, и что министр Мири Регев будет работать с министром финансов Бецалелем Смотричем с целью отменить подорожание.

Напомним, что год назад тарифы должны были подорожать на 12%, однако в итоге индексация была отменена в связи с тарифной реформой, увеличившей уровень субсидирования государством общественного транспорта до 85%, одного из самых высоких показателей в OECD.