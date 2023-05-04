Причины "молочного кризиса" и забытая борьба с дороговизной жизни. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Нынешнее правительство шло на выборы под лозунгами судебной реформы, усиления государственно-правового механизма и борьбы с дороговизной жизни. Однако в итоге два месяца после победы на выборах были потрачены на побившие все рекорды базарности коалиционные переговоры, а четыре месяца после формирования правительства посвящены практически исключительно судебной реформе. Как следствие, на два других обещания ресурсов не хватило.

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Сложно объяснить, как с усилением государственно-правового аппарата сочетается тот факт, что министерская комиссия по вопросам жилищного хозяйства и министерская комиссия по внутренним делам, то есть две структуры, отвечающие за происходящее на рынке жилья, не собирались ни разу с момента формирования правительства. В результате весь проектировочный аппарат занимается доработкой тех программ, которые были утверждены еще Айелет Шакед и Зеэвом Элькиным, а новые программы не поступают.

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Что касается дороговизны жизни, подозреваю, что эту неделю министру финансов Бецалелю Смотричу хотелось бы поскорее забыть. О том, что в мае 2023 года цены на молоко вырастут, и вырастут резко, было известно в июне 2022 года, когда предыдущий министр финансов Авигдор Либерман договорился с молочными компаниями о рассрочке в повышении цен на молоко накануне выборов в Кнессет.

Здесь стоит сделать отступление и пояснить, что израильский рынок молока жестко регулируется государством и картелем молокозаводчиков (а Совет молочного хозяйства – не что иное, как картель) на протяжении всей цепочки, непосредственно от дающей молоко коровы до прилавка магазина. Молочные компании, покупая у фермерских хозяйств молоко, выплачивают им фиксированную цену, автоматически индексируемую раз в три месяца. При этом цена ряда продуктов, которые государство считает базовыми, индексируется, только если стоимость их производства выросла (или уменьшилась) более, чем на 3%, и индексация производится не автоматически, а с согласия министров финансов и сельского хозяйства, которые как правило не торопятся подписывать непопулярные указы. В 2018 году министр финансов Моше Кахлон довел ситуацию до абсурда, отказываясь подписывать указ о повышении цен на молоко так долго, что вынудил молочные компании обратиться в БАГАЦ. В итоге Кахлон был вынужден подписать указ о повышении цен, однако одним из эффектов слома правил игры со стороны правительства стало решение компании "Тара" полностью уйти с рынка сливочного масла для потребителя, где цена контролируется государством, на рынок масла для пищевой промышленности и общепита, где цены не регулируются. Именно тогда впервые в стране образовался дефицит масла. Следствием второго нарушения правил игры со стороны правительства (Либерман, июнь 2022 года) стало банкротство четвертой по величине молочной компании "Махлевот Рамат а-Голан" и, после ее выкупа новым владельцем, ее уход с рынка упаковок молока, цены на которые контролируются государством. Тогда же "Тара" тоже сократила свое присутствие в этом сегменте, что привело к дефициту литровых пакетов и коробок молока жирностью 1% и 3%.

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Возвращаясь к последним событиям. 11 месяцев назад Либерман, занимая пост министра финансов, в обмен на рассрочку в повышении цен и на отмену пошлин на импорт нескольких видов сыров, договорился, что индексация цен на молочную продукцию, контролируемая государством, будет автоматической. Смотрич стал министром финансов в начале января. В марте этого года его партнер по коалиции Давид Битан, возглавляющий экономическую комиссию Кнессета, поднимал этот вопрос, и требовал принятия каких-либо решений. Однако Смотрич занялся этим только в последние дни апреля, когда ценовая комиссия минсельхоза озвучила, что цена вырастет на 16%. Новый министр финансов нарушил договор, подписанный с молочными компаниями его предшественником, в одностороннем порядке снизив повышение цен. Молочные компании сначала собирались идти в суд, но после вмешательства премьер-министра Биньямина Нетаниягу согласились на очередную рассрочку в обмен на прямые государственные дотации.

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Это нарушение правил игры, естественно, не осталось без последствий – в течение суток четыре молочные компании – "Тнува", "Тара", "Штраус" и "Гад" – объявили о повышении цен на молочную продукцию, цены на которую не контролируются государством. Хотя еще раз стоит напомнить, что хотя цены на них не контролируются государством, цены, которые молочные компании платят за молоко фермерам, контролируются государством, а объемы производства молока квотируются легально действующим картелем.

Скорее всего, в ближайшие месяцы мы узнаем, что компании также снова сократили объемы продукции, цены на которую контролируются государством. Пока же "днем подорожаний" воспользовался и один из крупнейших импортеров продуктов питания "Дипломат", совершенно не связанный с молочным рынком, который также объявил о повышении цен на импортируемые им бренды "под давлением производителей".

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Не менее удивительно было услышать на этой неделе угрозу министра экономики Нира Барката ввести государственный контроль цен над кока-колой. Можно понять гнев министра на Центральную компанию прохладительных напитков, которая повысила цены, несмотря на отмену акциза на сладкие напитки (после введения которого она тоже повысила цены), но вряд ли хоть один вменяемый человек назовет кока-колу в числе продуктов, цены на которые надо снижать путем прямого вмешательства со стороны государства.

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Чтобы показать деятельность, направленную на борьбу с дороговизной жизни, министр финансов в последний день подписал очередное продление указа о снижении акциза на бензин, сохранив стоимость литра бензина на уровне 6,81 шекеля, и вместе с главой правительства представил программу под названием "бесплатное образование для детей от нуля до 9 месяцев". Содержание программы названию не соответствует, поскольку ясли и детские сады для детей до 3 лет останутся платными, однако проблема не в этом. Существенную часть программы составляют дополнительные две налоговые единицы каждому родителю ребенка младше двух лет. Однако израильские родители, зарплата которых превышает налоговый порог, уже имеют по несколько налоговых единиц на этих детей. В результате новой льготой смогут воспользоваться только отцы с зарплатой выше 10 тысяч шекелей в месяц и матери с зарплатой выше 12 тысяч шекелей в месяц (а если у них несколько детей, то планка будет еще выше). Работающие родители с зарплатой ниже медианной (около 7000 шекелей в месяц) получат дополнительную прибавку к отрицательному подоходному налогу (если обратятся за его получением). А вот родители, получающие от одной до полутора медианных зарплат не получат ничего. К слову, все-таки стоит отметить, что программа рассчитана только на работающих родителей.

Министр транспорта Мири Регев, а следом за ней премьер-министр Биньямин Нетаниягу, дали распоряжение продвигать базу ВВС "Рамат Давид" в качестве основного места строительства нового международного аэропорта, который должен будет разгрузить аэропорт имени Бен-Гуриона. Сага с аэропортом длится несколько десятилетий, на протяжении которых экспертные комиссии из раза в раз называют Изреэльскую долину самым оптимальным местом для строительства аэропорта. Правительства, под давлением жителей долины, не желающих аэропорта рядом с собой, и жителей Негева, желающих получить свой аэропорт, раз за разом сворачивали с этого пути уже даже после того, как в 2012 году было принято официальное решение. Та же Мири Регев выступала против "Рамат-Давид", лоббируя опцию "Неватим" в Негеве, на которую накладывает вето министерство обороны. Прошлое правительство под давлением Мейрав Михаэли отменило решение 2012 года и создало новую комиссию, которая, рассмотрев 10 (!) различных вариантов, снова назвала Изреэльскую долину лучшим вариантом по всем параметрам. При этом база "Неватим" оказалась в самом конце рейтинга. Срок строительства аэропорта от начала до вступления в строй – около 10 лет. Это значит, что новый аэропорт страна увидит не ранее, чем в 2033 году, а на самом деле – не раньше чем в 2035 году (нужно время для подготовки документации и проведения тендера). По оценкам экспертов, к этому времени аэропорт Бен-Гурион уже исчерпает возможности расширения и будет несколько лет работать на пределе нагрузки. Соответственно, цены на полеты будут расти. И это если строительство все-таки начнется, а не будет назначена новая комиссия.

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Также на этой неделе Тель-Авивский окружной суд по трудовым спорам постановил, что неработающий мужчина в однополой семейной ячейке имеет право на статус "домохозяина" в Ведомстве национального страхования "Битуах Леуми" и освобожден от уплаты страховых взносов и налога на здравоохранение. Таким образом, этот статус может получить неработающая женщина в гетеросексуальной семье, неработающая женщина (одна) в однополой семье и неработающий мужчина в однополой семье. Мужчина в гетеросексуальной семье не может получить статус "домохозяина", даже если он не работает и занимается домашним хозяйством при работающей жене. Верховный суд в 2022 году отклонил иск по данному поводу, направив истцов добиваться изменения закона. "Битуах Леуми" поддерживает эту инициативу, о чем и заявил в комментарии к постановлению суда по трудовым спорам. В современном мире, где распределение ролей в семье больше не являются жестко закрепленным, пришла пора давать семьям самим решать, кто из них будет "на хозяйстве".